В странах Юго-Восточной Азии зафиксирована рекордная жара. Во Вьетнаме больше 44С°

Во Вьетнаме зафиксирована самая высокая температура в истории страны - чуть более 44 градусов Цельсия - и эксперты предсказывают, что из-за изменения климата этот рекорд продержится недолго.

Рекорд был установлен в северной провинции Тханьхоа, где власти призвали людей оставаться дома в самое жаркое время дня.

В других странах региона также наблюдается чрезвычайно жаркая погода.

Власти Таиланда сообщили о рекордной температуре 44,6 градуса в западной провинции Мак.

Бирманские СМИ сообщили, что в одном из городов на востоке страны была зафиксирована температура 43,8 градуса, самая высокая за последнее десятилетие.

Перед сезонов муссонов в обеих странах жара - обычное дело, но в этот раз температура продолжает бить рекорды.

В Ханое эксперт по изменению климата Нгуен Нгок Хуэй заявил AFP, что в контексте изменения климата и глобального потепления новый рекорд Вьетнама вызывает беспокойство.

Он ожидает, что подобные рекорды будут наблюдаться здесь еще много раз. "Это доказывает правдивость результатов климатических моделей", - считает ученый.

В городе Дананг во Вьетнаме фермер Нгуен Тхи Лан рассказал агентству AFP, что жара заставляет рабочих начинать работу раньше, чем обычно, и заканчивать ее уже к 10 утра.