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АЛО МАЛЬТ ⟩ Брачное равенство как угроза безопасности

Открытое письмо министрам Кае Каллас и Сигне Рийсало
Ало Мальт
, эстонский филолог, гражданин Эстонии
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Ало Мальт, эстонский филолог и гражданин Эстонии.
Ало Мальт, эстонский филолог и гражданин Эстонии. Фото: Erakogu
  • Введение «брачного равенства» силой вызывает у многих молчаливый протест и безысходность

Postimees приводит читателям открытое письмо, отправленное 5 мая 2023 года премьер-министру Эстонской Республики Кае Каллас и министру социальной защиты Сигне Риисало.

Жанр письма я выбрал потому, что так можно сразу перейти к делу, без долгого предисловия. И «временное окно» для написания на эту тему кажется каким-то поразительно маленьким.

Я женат на своей супруге с 27 августа 1994 года. Этот брак был заключен между мужчиной и женщиной. У нас есть один сын и две дочери.

Искажая понятие брака в гендерно нейтральное, все ранее заключенные браки также в одночасье становятся гендерно нейтральными. Это убирает что-то очень важное из нашей жизни (брака). Отнимается одна из основ нашего самоопределения, быть мужчиной и женщиной. Мы с женой не согласны. Мы чувствуем, что государство насильственно, несправедливо и высокомерно вмешивается в нашу частную жизнь и систему ценностей, причиняя нам душевную боль и страдания. Наверное, мы не единственные, кто так думает.

abielu (брак) – семейный союз и сожительство мужчины и женщины (обычно официально зарегистрированные).

(Eesti keele seletav sõnaraamat; Eesti Keele Sihtasutus; Tallinn, 2009)

Не было бы более целесообразным и менее болезненным продолжать использовать термин «сожительство» для однополых партнеров или изобрести какое-нибудь новое слово для обозначения таких отношений? Словотворчество раньше успешно использовалось в эстонском языке.

Этимологический словарь также дает интересующимся представление о происхождении и содержании сложного слова «брак» на протяжении веков. Было бы действительно политически очень эгоистично начинать насильственно менять значение столь важного для народа, страны и особенно семьи слова.

Как государство намерено защитить от гендерной нейтральности брак тех, для кого он продолжает оставаться семейным союзом мужчины и женщины?

Самый дорогой актив любой страны – это ее граждане. Если у граждан все хорошо, они довольны, то и в стране все хорошо. И наоборот. Хуже всего, когда граждан становится так мало, что государство как таковое уже не имеет смысла. Введение так называемого брачного равенства силой вызывает молчаливый протест и безысходность у многих людей в малочисленном эстонском обществе, что никому не нужно. Если эта безысходность перерастет в полное отчаяние, то единственным оставшимся вариантом выражения своих чувств я вижу отказ от эстонского гражданства.

Этой весной я собирался пройти курсы солдатских навыков в Кайтселийте. Теперь я не уверен, что хочу защищать такую ​​страну.

С мирными пожеланиями,

Ало Мальт,

эстонский филолог

(связь с учреждением опущена по просьбе учреждения – прим. ред.)

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