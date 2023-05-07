АЛО МАЛЬТ ⟩ Брачное равенство как угроза безопасности

Жанр письма я выбрал потому, что так можно сразу перейти к делу, без долгого предисловия. И «временное окно» для написания на эту тему кажется каким-то поразительно маленьким.

Я женат на своей супруге с 27 августа 1994 года. Этот брак был заключен между мужчиной и женщиной. У нас есть один сын и две дочери.

Искажая понятие брака в гендерно нейтральное, все ранее заключенные браки также в одночасье становятся гендерно нейтральными. Это убирает что-то очень важное из нашей жизни (брака). Отнимается одна из основ нашего самоопределения, быть мужчиной и женщиной. Мы с женой не согласны. Мы чувствуем, что государство насильственно, несправедливо и высокомерно вмешивается в нашу частную жизнь и систему ценностей, причиняя нам душевную боль и страдания. Наверное, мы не единственные, кто так думает.

abielu (брак) – семейный союз и сожительство мужчины и женщины (обычно официально зарегистрированные). (Eesti keele seletav sõnaraamat; Eesti Keele Sihtasutus; Tallinn, 2009)

Не было бы более целесообразным и менее болезненным продолжать использовать термин «сожительство» для однополых партнеров или изобрести какое-нибудь новое слово для обозначения таких отношений? Словотворчество раньше успешно использовалось в эстонском языке.