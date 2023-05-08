Историк Копытин: многие русские не знают истинной истории Второй мировой

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире военный историк Игорь Копытин.

Выдержки из беседы:

– Сегодня, 8 мая, отмечается День окончания Второй мировой и капитуляции нацистской Германии. А что для вас значит дата 9 мая?

– Я связываю это, конечно, с Европой. Для меня важно, чтобы в Европе не было войны. Всегда выступаю с позиций ценностей ЕС и НАТО, для нас вопросы интеграции и европейской безопасности очень важны. Хочется верить, что агрессия России против Украины прекратится, последняя восстановит свои границы, существовавшие до 2014 года, и, наконец, мы сможем спать спокойно.

– Почему Европа не культивирует дату 8 мая?

– Разница в том, что для стран западной демократии окончание Второй мировой войны означало новое начало. Прежде всего это связано с декларацией Шумана, которая легла в основу создания ЕС. Окончание Второй мировой ознаменовало новую эру, в которую народы Европы больше не враждуют между собой, а объединяют свои силы во имя общего будущего.

С этой точки зрения, для многих западных европейцев агрессия России против Украины стала большой неожиданностью. Они не были готовы к тому, что в Восточной Европе возможна война, национальный конфликт с применением тяжелого вооружения, авиации.

– Значительно ли изменился контекст 9 мая на фоне войны России, которая сейчас идет в Украине?