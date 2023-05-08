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Историк Копытин: многие русские не знают истинной истории Второй мировой

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Русской культуре агрессией нанесен огромный ущерб
  • Советские войска не принесли мира Европе
  • Важно, чтобы в Европе не было войны

8 мая – день окончания Второй мировой войны в Европе. Почему европейские страны не культивирует эту дату? Нужен ли Эстонии объединяющий мемориал памяти жертв Второй мировой войны? Как контекст этого дня изменился за последний год?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире военный историк Игорь Копытин.

Выдержки из беседы:

– Сегодня, 8 мая, отмечается День окончания Второй мировой и капитуляции нацистской Германии. А что для вас значит дата 9 мая?

– Я связываю это, конечно, с Европой. Для меня важно, чтобы в Европе не было войны. Всегда выступаю с позиций ценностей ЕС и НАТО, для нас вопросы интеграции и европейской безопасности очень важны. Хочется верить, что агрессия России против Украины прекратится, последняя восстановит свои границы, существовавшие до 2014 года, и, наконец, мы сможем спать спокойно.

– Почему Европа не культивирует дату 8 мая?

– Разница в том, что для стран западной демократии окончание Второй мировой войны означало новое начало. Прежде всего это связано с декларацией Шумана, которая легла в основу создания ЕС. Окончание Второй мировой ознаменовало новую эру, в которую народы Европы больше не враждуют между собой, а объединяют свои силы во имя общего будущего.

С этой точки зрения, для многих западных европейцев агрессия России против Украины стала большой неожиданностью. Они не были готовы к тому, что в Восточной Европе возможна война, национальный конфликт с применением тяжелого вооружения, авиации.

– Значительно ли изменился контекст 9 мая на фоне войны России, которая сейчас идет в Украине?

– Конечно, изменился! 9 мая, история Второй мировой войны, которая известна в России как Великая Отечественная война, использовались путинской пропагандой для оправдания своего режима и агрессии против соседних стран.

Мы же видим, как в риторике Кремля используются такие стереотипы, как укрофашисты, нацисты, нынешнюю войну они называют войной против нацизма. Путинский режим пытается спроецировать ВОВ на нынешние события, тем самым девальвируя память о Великой Отечественной войне.

Конечно, мы знаем, что миллионы советских людей погибли в этой войне, и память об этом невозможно отнять у русских людей, у всего бывшего советского народа. Однако, проецирование тех событий на сегодняшний день подрывает основы доверия и исторической памяти.

– Культ победы, пропагандируемый нынешней Россией, разрушается?

– Абсолютно. И в этом заключается разница с западными странами. Запад никогда не делал акцент на победе и возможности повторить эту победу. Насилие никогда не превозносилось. Запад всегда действовал с точки зрения гуманизма.

А в России культивировалась память о ВОВ как оправдание новой агрессивной политики в отношении стран ближнего зарубежья. Военные парады – это победобесие. Неуместное использование символов русской военной истории – таких, как Георгиевская лента, – по сути, девальвировало значение этих символов. Замечу, что раньше эстонский народ относился к этим символам вполне нейтрально, многие эстонские офицеры в годы Первой мировой были отмечены российскими наградами, имели Георгиевские кресты и ордена Св. Георгия. Нынешнее использование их в качестве символов военной агрессии совершенно немыслимо! Они перестали быть нейтральными символами памяти, военной истории и не могут никого объединять.

– Где проходят границы между памятью о погибших в борьбе с фашизмом и поддержкой нынешней России?

– В Эстонии не запрещено чтить память погибших, приносить цветы к подножию советских памятников на кладбищах, но неприемлемо любое проявление агрессии. Отношение властей крайне негативно, когда память используется для поддержки действий российской армии против Украины.

На мой взгляд, неприкрытая агрессия российской армии против Украины нанесла очень большой ущерб не только исторической памяти в России, но и вообще русскому языку, культуре и русским людям.

– Изменилось ли отношение русскоязычных жителей Эстонии к этой дате за минувший год?

– На мой субъективный взгляд, значительная часть русскоязычного населения до сих пор находится под влиянием российских СМИ. Понятно, что последствия многолетней инфовойны РФ против стран Балтии и Европы изжить за год невозможно. В сфере интеграции необходимо обращать больше внимания на моменты истории. Раньше в политике интеграции старательно этого избегали, чтобы не сыпать соль на рану. Русские жители Эстонии должны понимать, что для эстонцев действия Красной армии в 1944 году означали возвращение советской оккупации. Как сказал один известный советский диссидент, Красная армия воевала за то, чтобы коричневые лагеря стали красными. Конечно, это утрировано, но в этом есть доля правды.

На мой взгляд, многие русскоязычные жители Эстонии не знают истинной истории Второй мировой войны. Ни об одной войне нельзя говорить, что она праведная. Любая война – это зло, системное и руководимое государством убийство людей.

Известно, что советское военное командование не ценило русского солдата, операции проводились с катастрофическими жертвами, а многих потерь можно было бы избежать. Например, при взятии Берлина в 1945 году. Полмиллиона погибших в самые последние дни войны! Это была гонка, которую Сталин устроил перед западными странами, боясь, что Запад быстрее дойдет до Берлина и будет диктовать условия СССР. Окончание Второй мировой войны означало раздел мира и начало холодной войны. В любом случае и к сожалению, советские войска не принесли мира Европе и Эстонии. Для нашей страны это обернулось потерей национальной государственности, репрессиями, депортациями, советским террором. А большинство русских, приехавших в Эстонию после войны, видит эту историю в другом ракурсе. Здесь можно говорить о столкновении культуры памяти.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: 8 мая в Европе – что изменилось за минувший год? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liu Jo
Студия Postimees: 8 мая в Европе – что изменилось за минувший год? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liu Jo Фото: Konstantin Sednev
  • В Эстонии 8 мая отмечается скромно. Почему Европа не культивирует эту дату?
  • Нужен ли Эстонии объединяющий мемориал памяти жертв Второй мировой? 
  • Какова должна быть публичная культура памяти жертв войны, чтобы избегать конфликтов?
  • Как контекст победы над нацистской Германией изменился на фоне нынешней войны в Украине? 
  • Изменилось ли отношение русскоязычных жителей Эстонии к этой дате?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liu Jo 

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