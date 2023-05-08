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Студия Postimees: 8 мая в Европе – что изменилось за минувший год?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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8 мая – день окончания Второй мировой войны в Европе. Почему Европейские страны не культивирует эту дату? Нужен ли Эстонии объединяющий мемориал памяти жертв Второй мировой войны? Как контекст этого дня изменился за последний год?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире военный историк и преподаватель Игорь Копытин. Смотрите включение из студии в 14:00!

  • В Эстонии 8 мая отмечается скромно. Почему Европа не культивирует эту дату?
  • Нужен ли Эстонии объединяющий мемориал памяти жертв Второй мировой? 
  • Какова должна быть публичная культура памяти жертв войны, чтобы избегать конфликтов?
  • Как контекст победы над нацистской Германией изменился на фоне нынешней войны в Украине? 
  • Изменилось ли отношение русскоязычных жителей Эстонии к этой дате?
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