Студия Postimees: 8 мая в Европе – что изменилось за минувший год?

8 мая – день окончания Второй мировой войны в Европе. Почему Европейские страны не культивирует эту дату? Нужен ли Эстонии объединяющий мемориал памяти жертв Второй мировой войны? Как контекст этого дня изменился за последний год?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире военный историк и преподаватель Игорь Копытин. Смотрите включение из студии в 14:00!
- В Эстонии 8 мая отмечается скромно. Почему Европа не культивирует эту дату?
- Нужен ли Эстонии объединяющий мемориал памяти жертв Второй мировой?
- Какова должна быть публичная культура памяти жертв войны, чтобы избегать конфликтов?
- Как контекст победы над нацистской Германией изменился на фоне нынешней войны в Украине?
- Изменилось ли отношение русскоязычных жителей Эстонии к этой дате?
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