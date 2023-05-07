ЮРИЙ КОЧИНЕВ ⟩ Путь Украины в НАТО тернист и извилист

Несколько недель назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые с начала войны посетил Украину. После своего визита он сообщил, что достигнута договоренность о присоединении Украины к странам-членам НАТО. Тогда члены НАТО, такие как Польша, Чехия и Словакия, объявили, что пригласят других членов альянса для предоставления военных гарантий Украине еще до принятия страны в члены НАТО. США объявили, что поддерживают вступление Украины в НАТО после окончания войны с Россией, а Венгрия заявила, что Украина может стать членом НАТО только после получения официального разрешения от России. Германия, в свою очередь, исключила быстрое решение вопроса о вступлении Украины в НАТО. Кроме того, МИД Польши обвинил Германию и Францию ​​в том, что эти страны давно затормозили процесс вступления Украины в НАТО, и эта политика привела к военному нападению России на Украину в феврале 2022 года.