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ЮРИЙ КОЧИНЕВ ⟩ Путь Украины в НАТО тернист и извилист

Юрий Кочинев
, военный историк
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев. Фото: Gleb Garanich
  • Разные страны НАТО по-разному подходят к проблеме Украины
  • США продолжают поддерживать оказание военной помощи Украине
  • Насколько реальна цель Украины стать членом НАТО?

Путь Украины в НАТО тернист, однако от саммита альянса в Вильнюсе в июле ожидается решительный сигнал, пишет военный историк Юрий Кочинев.

Крупные члены НАТО, такие как США и Германия, неофициально дали понять, что не хотят брать на себя никакой ответственности за вступление Украины в НАТО на данном этапе. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA.

Президент Украины Владимир Зеленский на июльском саммите НАТО в Вильнюсе призвал страны НАТО подготовить почву для вступления Украины в альянс. Этот призыв нашел поддержку среди восточно- и центральноевропейских государств-членов НАТО. По данным агентства DPA, реальная возможность стать членом НАТО у Украины есть только в том случае, если она добьется успеха в войне с Россией.

Многие западные дипломаты в настоящее время придерживаются мнения, что Украине крайне маловероятно удастся убедить США и других крупных членов НАТО изменить эту политику. Противники перспективы вступления Украины в НАТО аргументируют свою точку зрения тем, что такая цель на данный момент нереалистична и гораздо важнее военная поддержка Украины. Утверждается также, что новые обязательства НАТО перед Украиной после ее вступления в альянс заставят Россию продолжать войну с еще большей силой.

Правительство США косвенно заверило журналистов, что нынешняя военная помощь Украине важнее, чем вопрос членства в НАТО. «Мы сосредоточены на том, чтобы оказать реальную военную помощь Украине», – сказал высокопоставленный представитель США. В то же время США не против перспективы вступления Украины в НАТО как таковой. Вопрос только в том, когда это может произойти.

Несколько недель назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые с начала войны посетил Украину. После своего визита он сообщил, что достигнута договоренность о присоединении Украины к странам-членам НАТО. Тогда члены НАТО, такие как Польша, Чехия и Словакия, объявили, что пригласят других членов альянса для предоставления военных гарантий Украине еще до принятия страны в члены НАТО. США объявили, что поддерживают вступление Украины в НАТО после окончания войны с Россией, а Венгрия заявила, что Украина может стать членом НАТО только после получения официального разрешения от России. Германия, в свою очередь, исключила быстрое решение вопроса о вступлении Украины в НАТО. Кроме того, МИД Польши обвинил Германию и Францию ​​в том, что эти страны давно затормозили процесс вступления Украины в НАТО, и эта политика привела к военному нападению России на Украину в феврале 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что страны-члены НАТО предоставят военные гарантии Украине на саммите НАТО в Вильнюсе в июле этого года, еще до вступления последней в НАТО. Как масштабное наступление Украины по освобождению своей земли от оккупантов изменит вопрос о вступлении Украины в НАТО, увидим очень скоро.

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