Противники расширения полигона в Нурсипалу планируют судиться с государством

На прошлой неделе правительство передало Рийгикогу законопроект, который не только позволит ускорить расширение полигона в Нурсипалу, но и компенсировать местным жителям отчуждение их недвижимости.
По словам министра обороны Ханно Певкура, жители получат хорошие компенсации, однако далеко не все хотят продавать свои участки, пишет Rus.ERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.
В некоммерческой организации Meie Nursipalu, объединяющей противников расширения полигона, сообщили, что слова властей для многих не являются убедительными.
«Я бы спросила в ответ, а что Министерство обороны сделало до сих пор, чтобы люди поверили в это обещание, потому что на практике мы видим, что эти процессы длятся уже семь или восемь лет, и нет хорошего опыта, нет соответствующего законодательства. Да, мы планируем обратиться в суд, материалов у нас много, мы собираемся защищать права людей, мы собираемся бороться за то, чтобы полигон Нурсипалу не был бы расширен в том виде, в котором сейчас предлагается», - заявила член правления НКО Meie Nursipalu Маарика Нийдумаа, добавив, что одним из основных условий является то, что дома должны остаться.