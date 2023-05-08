Противники расширения полигона в Нурсипалу планируют судиться с государством

«Я бы спросила в ответ, а что Министерство обороны сделало до сих пор, чтобы люди поверили в это обещание, потому что на практике мы видим, что эти процессы длятся уже семь или восемь лет, и нет хорошего опыта, нет соответствующего законодательства. Да, мы планируем обратиться в суд, материалов у нас много, мы собираемся защищать права людей, мы собираемся бороться за то, чтобы полигон Нурсипалу не был бы расширен в том виде, в котором сейчас предлагается», - заявила член правления НКО Meie Nursipalu Маарика Нийдумаа, добавив, что одним из основных условий является то, что дома должны остаться.