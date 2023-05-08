Ее жизнь может быть в опасности: полиция разыскивает 28-летнюю женщину

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 28-летней Руты, которая сегодня ночью ушла из дома в волости Тапа. Ее жизнь может быть в опасности.
Сегодня ночью Рута ушла из дома, расположенного в деревне Няо в волости Тапа (Ляэне-Вирумаа), в неизвестном направлении. Близким не удалось с ней связаться, так как она не взяла с собой телефон.
Рост Руты составляет 168 см, среднее телосложение. Уходя из дома, на ней было черное длинное пальто и кроксы. Особая примета пропавшей – она прихрамывает на правую ногу.
Полиция пообщалась с близкими Руты и проверила различные места. К сожалению, найти молодую женщину так и не удалось. Поиски продолжаются.
Всех, кто видел Руту, полиция просит сразу же звонить по номеру 112.