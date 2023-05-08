Ее жизнь может быть в опасности: полиция разыскивает 28-летнюю женщину

Сегодня ночью Рута ушла из дома, расположенного в деревне Няо в волости Тапа (Ляэне-Вирумаа), в неизвестном направлении. Близким не удалось с ней связаться, так как она не взяла с собой телефон.

Рост Руты составляет 168 см, среднее телосложение. Уходя из дома, на ней было черное длинное пальто и кроксы. Особая примета пропавшей – она прихрамывает на правую ногу.

Полиция пообщалась с близкими Руты и проверила различные места. К сожалению, найти молодую женщину так и не удалось. Поиски продолжаются.