Большая разница ⟩ В Эстонии стремительно дорожают продукты и жилье

По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило около двух пятых от общего повышения индекса, а также изменения цен, связанные с жильем, что составило от общего повышения индекса одну пятую.

«Поступившее в дома электричество было дороже на 49,4%, тепловая энергия (отопление) - на 15,6%, твердое топливо - на 14,4%, газ был дешевле на 43,4%. С апреля перестали действовать автоматические компенсации цен на электроэнергию и теплоснабжение. Цена на газ упала ниже предела компенсации еще раньше», - отметила Трасанов.

Из продуктов питания в сравнении с апрелем прошлого года более всего подорожал сахар (86,1%). Какао подорожал на 41,5%, оливковое масло - на 41,4%, соусы - на 40,9%, хлебобулочные изделия - на 35,6% и мясо птицы - на 35,1%. «Бензин был дешевле на 6,2% и дизельное топливо на 12,5%», - добавила Трасанов.

Фото: Департамент статистики

По сравнению с мартом более всего на индекс потребительских цен повлияли изменения цен, связанные с жильем, которые составили 70% от общего повышения индекса.