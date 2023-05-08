Эстонским фехтовальщицам на Гран-при удача не улыбнулась

Победа на этапе досталась второй фехтовальщице мира, представительнице Гонконга Вивиан Конг Ман Вай.

В восьмерке лучших Эмбрих встретилась с бразильской первой ракеткой Натали Мельхаузен (FIE 9). Эмбрих дала бразильянке, завоевавшей золото индивидуального ЧМ-2019, очень мощный бой, где напряжение сохранялось до решающих выпадов. Но в итоге Мельхацзен оказалась сильнее и счет матча составил 15:13.

Таким образом в борьбе за трофей Гран-при остались Натали Мельхаузен, Мари-Флоренс Кандассами (FIE 3), Росселла Фьяминго (FIE 6) и Вивиан Конг Ман Вай (FIE 2). В полуфинале Кандассами победила Моэльхаузен со счетом 15:13, а Конг Ман Вай победила Фьяминго со счетом 9:8. В финальном матче между Францией и Гонконгом вторая ракетка мира Конг Май Вай уступила со счетом 15:8.