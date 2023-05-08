Эстонским фехтовальщицам на Гран-при удача не улыбнулась

На минувших выходных в Кали (Колумбия) прошел этап Гран-при по фехтованию среди женщин. Эстонию представляли семь шмпажисток. Среди эстонок лучший результат показала Ирина Эмбрих, которая прошла в четвертьфинал, но проиграла лучшей фехтовальщице Бразилии Натали Моэльхаузен.
Победа на этапе досталась второй фехтовальщице мира, представительнице Гонконга Вивиан Конг Ман Вай.
В восьмерке лучших Эмбрих встретилась с бразильской первой ракеткой Натали Мельхаузен (FIE 9). Эмбрих дала бразильянке, завоевавшей золото индивидуального ЧМ-2019, очень мощный бой, где напряжение сохранялось до решающих выпадов. Но в итоге Мельхацзен оказалась сильнее и счет матча составил 15:13.
Таким образом в борьбе за трофей Гран-при остались Натали Мельхаузен, Мари-Флоренс Кандассами (FIE 3), Росселла Фьяминго (FIE 6) и Вивиан Конг Ман Вай (FIE 2). В полуфинале Кандассами победила Моэльхаузен со счетом 15:13, а Конг Ман Вай победила Фьяминго со счетом 9:8. В финальном матче между Францией и Гонконгом вторая ракетка мира Конг Май Вай уступила со счетом 15:8.
К сожалению, другие представительницы нашей страны не пробились дальше первого тура. Эрике Кирпу пришлось признать превосходство действующей чемпионки мира кореянки Серы Сон (15:8). Кристина Кууск проиграла японкеНозоми Сато (12:15), а Катрина Лехис со счетом 9:15 проиграла чешке Веронике Белешовой.