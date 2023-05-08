Победа на втором этапе велогонки «Джиро д'Италия» досталась итальянцу, Таарамяэ 40-й

Развязка спокойного этапа, как и ожидалось, произошла в финишном спурте, когда 22-летний Милан, впервые участвующий в Джиро д'Италия, опередил голландца Дэвида Деккера, австралийца Кадена Гроувса и бельгийского велогонщика Арне Марита, входящего в состав команды Рейна Таарамяэ.

Сам Таарамяэ пришел к финишу 99-м, но в общем зачете поднялся на четыре позиции и занимает сейчас 40-ю строчку.