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Победа на втором этапе велогонки «Джиро д'Италия» досталась итальянцу, Таарамяэ 40-й

rus.postimees.ee
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Джонатан Милан - победитель второго этапа «Джиро д'Италия».
Джонатан Милан - победитель второго этапа «Джиро д'Италия». Фото: LUCA BETTINI

Итальянец Джонатан Милан выиграл второй этап итальянского велотура (Терамо - Сан-Сальво; 202 км), лидером в общем зачете является бельгиец Ремко Эвенепул.

Развязка спокойного этапа, как и ожидалось, произошла в финишном спурте, когда 22-летний Милан, впервые участвующий в Джиро д'Италия, опередил голландца Дэвида Деккера, австралийца Кадена Гроувса и бельгийского велогонщика Арне Марита, входящего в состав команды Рейна Таарамяэ.

Сам Таарамяэ пришел к финишу 99-м, но в общем зачете поднялся на четыре позиции и занимает сейчас 40-ю строчку.

В понедельник велогонщиков ждет 213-километровый этап (Васто – Мелфи), где им также предстоит преодолеть один подъем третьей и один – четвертой категории.

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