Закрытый процесс ⟩ Суд чести о деле Михкельсона: адвокат нарушил кодекс этики

Суд чести Адвокатуры Эстонии в ноябре прошлого года начал производство в отношении присяжного адвоката Марии Мяги-Рохтметс, которая публично рассказала о скандале, связанном с председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном, чтобы проверить, соответствуют ли ее публичные комментарии кодексу этики.

Мяги-Рохтметс сказала тогда, что производство уместно, и если бы его не инициировала Адвокатура, она сама попросила бы сделать это. «Дело в том, что в обществе возникла дискуссия: что, в каком количестве, и можно ли вообще публиковать о закрытом производстве», - пояснила она.