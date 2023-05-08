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Закрытый судебный процесс ⟩ Суд чести о деле Михкельсона: адвокат нарушил кодекс этики

Александра Саарнийт
, журналист
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Мария Мяги-Рохтметс
Мария Мяги-Рохтметс Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

После длившегося нескольких месяцев производства Суд чести Адвокатуры постановил, что присяжный адвокат Мария Мяги-Рохтметс, комментируя закрытое судебное разбирательство, нарушила кодекс этики.

Суд чести Адвокатуры Эстонии в ноябре прошлого года начал производство в отношении присяжного адвоката Марии Мяги-Рохтметс, которая публично рассказала о скандале, связанном с председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном, чтобы проверить, соответствуют ли ее публичные комментарии кодексу этики.

Мяги-Рохтметс сказала тогда, что производство уместно, и если бы его не инициировала Адвокатура, она сама попросила бы сделать это. «Дело в том, что в обществе возникла дискуссия: что, в каком количестве, и можно ли вообще публиковать о закрытом производстве», - пояснила она.

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