После длившегося нескольких месяцев производства Суд чести Адвокатуры постановил, что присяжный адвокат Мария Мяги-Рохтметс, комментируя закрытое судебное разбирательство, нарушила кодекс этики.
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Закрытый судебный процесс ⟩ Суд чести о деле Михкельсона: адвокат нарушил кодекс этики
Суд чести Адвокатуры Эстонии в ноябре прошлого года начал производство в отношении присяжного адвоката Марии Мяги-Рохтметс, которая публично рассказала о скандале, связанном с председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном, чтобы проверить, соответствуют ли ее публичные комментарии кодексу этики.