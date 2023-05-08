Пн, 8.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Приграничная торговля: эстонцы покупают в Латвии колбасу, латыши в Эстонии – молочные продукты

Rus.Postimees
Facebook Twitter
Comments
Копченая колбаса.
Копченая колбаса. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

В минувшие выходные в эстонском Валга и латвийской Валке прошла традиционная ежегодная приграничная ярмарка.

Организаторы отмечают, что есть продукты, которые в Эстонии дешевле и наоборот, поэтому пограничная торговля остается активной, передает Rus.ERR.

«Колбасы и мясные продукты в Латвии дешевле. Эстонец покупает их там. А латыши снова отправляются в Эстонию покупать молочные продукты, потому что здесь, в Эстонии, молочные продукты намного дешевле», – рассказал координатор приграничной ярмарки Артур Друбинш, добавив, что движение происходит постоянно.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх