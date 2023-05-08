Приграничная торговля: эстонцы покупают в Латвии колбасу, латыши в Эстонии – молочные продукты

Организаторы отмечают, что есть продукты, которые в Эстонии дешевле и наоборот, поэтому пограничная торговля остается активной, передает Rus.ERR .

«Колбасы и мясные продукты в Латвии дешевле. Эстонец покупает их там. А латыши снова отправляются в Эстонию покупать молочные продукты, потому что здесь, в Эстонии, молочные продукты намного дешевле», – рассказал координатор приграничной ярмарки Артур Друбинш, добавив, что движение происходит постоянно.