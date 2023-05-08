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Торговые сети проверяют на предмет продажи запрещенных жидкостей для э-сигарет

BNS
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Многие люди считают, что вейпинг безопаснее курения, но растущее число исследований доказывает, что это не так.
Многие люди считают, что вейпинг безопаснее курения, но растущее число исследований доказывает, что это не так. Фото: Unsplash

Налогово-таможенный департамент (MTA) и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) этой весной провели обширные проверки на предприятиях, торгующих жидкостями для электронных сигарет по всей Эстонии.

Двум предприятиям за нарушения выписаны штрафы, а в отношении двух других продолжается разбирательство.

Ведомства проверяли выполнение требований к акцизным маркам, вступившие в силу с первого января, но почти во всех магазинах среди прочего были обнаружены запрещенные в Эстонии ароматизированные жидкости для электронных сигарет и электронные сигареты.

«С января этого года табачные жидкости облагаются акцизным сбором, и все табачные жидкости, разрешенные к употреблению, должны иметь акцизную маркировку. К сожалению, в ходе проверки мы обнаружили, что ароматизированные жидкости, которые уже много лет находятся под запретом в Эстонии, до сих пор продаются в магазинах, и самое странное, что продавцы даже не пытаются это скрывать», - сказал руководитель отдела МТА по контролю за акцизами Артур Горнищев.

А именно, жидкость для электронных сигарет не должна содержать ароматизаторы, за исключением вкуса и запаха табака и ментола. Запрет распространяется на жидкости с никотином или без него, используемые в электронных сигаретах.

«Если вступившие в силу в январе требования по акцизам нам все-таки приходится объяснять, то запрет, действующий с 2019 года, сегодня уже никого не может удивить, и об этом свидетельствует и все более творческий подход коммерсантов к поиску оправданий. Отговорка о том, что ароматизирующая жидкость, продающаяся в табачном магазине, предназначена для ароматизации выпечки, звучит не очень правдоподобно», - добавил он.

В контрольных рейдах также участвовали сотрудники полиции, с которыми на ежедневной основе ведется тесное сотрудничество в выявлении запрещенных табачных изделий.

Согласно Закону о табаке, демонстрация табачных изделий и представление бренда в розничной торговле запрещены. Поэтому, если пищевые ароматизаторы продаются в магазине, то табачные изделия не должны там выставляться.

На сегодняшний день предписания были вынесены двум компаниям, которые выполнили запрет только после наложения штрафа в размере 5 000 евро. В то же время в рамках этих процедур TTJA также обратился к более крупным дистрибьюторам, чтобы получить представление о том, доступны ли, несмотря на запрет, ароматизаторы в розничных сетях или на заправочных станциях, специализирующихся на продуктах питания и потребительских товарах.

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