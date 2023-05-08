Торговые сети проверяют на предмет продажи запрещенных жидкостей для э-сигарет

Двум предприятиям за нарушения выписаны штрафы, а в отношении двух других продолжается разбирательство.

Ведомства проверяли выполнение требований к акцизным маркам, вступившие в силу с первого января, но почти во всех магазинах среди прочего были обнаружены запрещенные в Эстонии ароматизированные жидкости для электронных сигарет и электронные сигареты.

«С января этого года табачные жидкости облагаются акцизным сбором, и все табачные жидкости, разрешенные к употреблению, должны иметь акцизную маркировку. К сожалению, в ходе проверки мы обнаружили, что ароматизированные жидкости, которые уже много лет находятся под запретом в Эстонии, до сих пор продаются в магазинах, и самое странное, что продавцы даже не пытаются это скрывать», - сказал руководитель отдела МТА по контролю за акцизами Артур Горнищев.

А именно, жидкость для электронных сигарет не должна содержать ароматизаторы, за исключением вкуса и запаха табака и ментола. Запрет распространяется на жидкости с никотином или без него, используемые в электронных сигаретах.

«Если вступившие в силу в январе требования по акцизам нам все-таки приходится объяснять, то запрет, действующий с 2019 года, сегодня уже никого не может удивить, и об этом свидетельствует и все более творческий подход коммерсантов к поиску оправданий. Отговорка о том, что ароматизирующая жидкость, продающаяся в табачном магазине, предназначена для ароматизации выпечки, звучит не очень правдоподобно», - добавил он.

В контрольных рейдах также участвовали сотрудники полиции, с которыми на ежедневной основе ведется тесное сотрудничество в выявлении запрещенных табачных изделий.

Согласно Закону о табаке, демонстрация табачных изделий и представление бренда в розничной торговле запрещены. Поэтому, если пищевые ароматизаторы продаются в магазине, то табачные изделия не должны там выставляться.