Торговые сети проверяют на предмет продажи запрещенных жидкостей для э-сигарет

Налогово-таможенный департамент (MTA) и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) этой весной провели обширные проверки на предприятиях, торгующих жидкостями для электронных сигарет по всей Эстонии.
Двум предприятиям за нарушения выписаны штрафы, а в отношении двух других продолжается разбирательство.
Ведомства проверяли выполнение требований к акцизным маркам, вступившие в силу с первого января, но почти во всех магазинах среди прочего были обнаружены запрещенные в Эстонии ароматизированные жидкости для электронных сигарет и электронные сигареты.
«С января этого года табачные жидкости облагаются акцизным сбором, и все табачные жидкости, разрешенные к употреблению, должны иметь акцизную маркировку. К сожалению, в ходе проверки мы обнаружили, что ароматизированные жидкости, которые уже много лет находятся под запретом в Эстонии, до сих пор продаются в магазинах, и самое странное, что продавцы даже не пытаются это скрывать», - сказал руководитель отдела МТА по контролю за акцизами Артур Горнищев.
А именно, жидкость для электронных сигарет не должна содержать ароматизаторы, за исключением вкуса и запаха табака и ментола. Запрет распространяется на жидкости с никотином или без него, используемые в электронных сигаретах.
«Если вступившие в силу в январе требования по акцизам нам все-таки приходится объяснять, то запрет, действующий с 2019 года, сегодня уже никого не может удивить, и об этом свидетельствует и все более творческий подход коммерсантов к поиску оправданий. Отговорка о том, что ароматизирующая жидкость, продающаяся в табачном магазине, предназначена для ароматизации выпечки, звучит не очень правдоподобно», - добавил он.
В контрольных рейдах также участвовали сотрудники полиции, с которыми на ежедневной основе ведется тесное сотрудничество в выявлении запрещенных табачных изделий.
Согласно Закону о табаке, демонстрация табачных изделий и представление бренда в розничной торговле запрещены. Поэтому, если пищевые ароматизаторы продаются в магазине, то табачные изделия не должны там выставляться.
На сегодняшний день предписания были вынесены двум компаниям, которые выполнили запрет только после наложения штрафа в размере 5 000 евро. В то же время в рамках этих процедур TTJA также обратился к более крупным дистрибьюторам, чтобы получить представление о том, доступны ли, несмотря на запрет, ароматизаторы в розничных сетях или на заправочных станциях, специализирующихся на продуктах питания и потребительских товарах.