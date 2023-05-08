Главный экономист эстонского банка: резкий скачок цен вызван правительством

«Эти полпроцента дадут 5,5-процентный годовой рост цен. Это все еще неприятно, это все еще слишком много, но уже полгода у нас цены растут с темпом примерно в пять процентов», - сказал экономист.

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в апреле повысился по сравнению с мартом на два процента и по сравнению с апрелем прошлого года - на 13,5 процента. Товары были дороже по сравнению с апрелем прошлого года на 13,6 процента и услуги - на 13,1 процента.

Уускюла отметил, что продукты питания больше не были в списке самых дорогих товаров в апреле. Цены сейчас больше всего растут в тех группах, где цены были относительно низкими в течение длительного времени - в здравоохранении рост цен за месяц составил 1,6 процента, за год — 19,8 процента, в сфере досуга за месяц - 1,5 процента, за год - 18,5 процента, а на различные товары и услуги рост цен за месяц составил 1,3 процента и за год - 16,2 процента. Цены на продукты питания выросли на один процент за месяц, на 11,8 процента за год.

«А отели и рестораны выиграли титул самого большого падения цен в этом месяце, на 0,5 процента, или 6,6 процента за год. Услуги связи тоже немного подешевели, и транспорт тоже подешевел, как и ожидалось, поскольку снижение цен на топливо снижает расходы транспортных компаний, но, думаю, за счет свободных ресурсов уже начали поднимать зарплаты», - прокомментировал Уускюла.

По его оценке, темпы роста цен продолжат замедляться в ближайшие месяцы, но цены продолжат расти такими темпами, что в итоге в конце года инфляция составит пять процентов. Однако есть надежда, что месячный рост цен в конце года достигнет желаемых в еврозоне двух процентов.