Главный экономист эстонского банка: резкий скачок цен вызван правительством

Комментируя последние данные индекса потребительских цен за апрель, главный экономист Luminor Ленно Уускюла отметил, что, хотя на первый взгляд в апреле цены резко выросли, почти на два процента, без учета роста цен на жилье, который связан с окончанием мер поддержки, установленных предыдущим правительством, цены по сравнению с мартом выросли чуть менее чем на полпроцента.
«Эти полпроцента дадут 5,5-процентный годовой рост цен. Это все еще неприятно, это все еще слишком много, но уже полгода у нас цены растут с темпом примерно в пять процентов», - сказал экономист.
По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в апреле повысился по сравнению с мартом на два процента и по сравнению с апрелем прошлого года - на 13,5 процента. Товары были дороже по сравнению с апрелем прошлого года на 13,6 процента и услуги - на 13,1 процента.
Уускюла отметил, что продукты питания больше не были в списке самых дорогих товаров в апреле. Цены сейчас больше всего растут в тех группах, где цены были относительно низкими в течение длительного времени - в здравоохранении рост цен за месяц составил 1,6 процента, за год — 19,8 процента, в сфере досуга за месяц - 1,5 процента, за год - 18,5 процента, а на различные товары и услуги рост цен за месяц составил 1,3 процента и за год - 16,2 процента. Цены на продукты питания выросли на один процент за месяц, на 11,8 процента за год.
«А отели и рестораны выиграли титул самого большого падения цен в этом месяце, на 0,5 процента, или 6,6 процента за год. Услуги связи тоже немного подешевели, и транспорт тоже подешевел, как и ожидалось, поскольку снижение цен на топливо снижает расходы транспортных компаний, но, думаю, за счет свободных ресурсов уже начали поднимать зарплаты», - прокомментировал Уускюла.
По его оценке, темпы роста цен продолжат замедляться в ближайшие месяцы, но цены продолжат расти такими темпами, что в итоге в конце года инфляция составит пять процентов. Однако есть надежда, что месячный рост цен в конце года достигнет желаемых в еврозоне двух процентов.
«Нам нужно привыкнуть к высоким ценам. Международная конкурентоспособность эстонских предприятий сильно пострадала в прошлом году из-за роста цен. Это выражается в медленных цифрах роста экспорта, поскольку все большему количеству компаний приходится находить новые продукты и рынки, чтобы выжить в условиях высокого давления на зарплаты и роста зарплат», - заключил экономист.