Котсар и «Баскония» обыграли будущую команду Евролиги

Майк-Калев Котсар помог «Басконии» в испанской Высшей лиге обыграть «Гран-Канарию», команду, которая в следующем году будет играть в Евролиге (101:97).
В первой четверти «Гран-Канария» вела со счетом 20:19, но к концу второй четверти ситуация поменялась, вести начала «Баскония» - 46:43. К концу третьей четверти ситуация опять изменилась в пользу «Гран-Канарии» (76:74), но этого успеха все же не хватило и к концу нормального времени на табло высветилась ничья 91:91. Поэтому было назначено дополнительное время, и удача улыбнулась «Басконии».
Котсар записал себе 28 минут игрового времени и набрал 10 очков (4/6 дублей, 2/3 штрафных броска). Кроме того, на его счету три подбора и одна результативная передача. У Котсара показатель +/- был +3, а эффективность +10. Сандер Райесте в этот раз игрового времени не набрал.
Самым результативным игроком «Басконии» стал Маркус Ховард (26 очков). У «Гран-Канарии» самым результативным стал Николас Бруссино (18 очков).
«Гран-Канария» недавно выиграла вторую по силе евросерию – еврокубок, чем обеспечила себе место в Евролиге на следующий сезон.