Котсар и «Баскония» обыграли будущую команду Евролиги

В первой четверти «Гран-Канария» вела со счетом 20:19, но к концу второй четверти ситуация поменялась, вести начала «Баскония» - 46:43. К концу третьей четверти ситуация опять изменилась в пользу «Гран-Канарии» (76:74), но этого успеха все же не хватило и к концу нормального времени на табло высветилась ничья 91:91. Поэтому было назначено дополнительное время, и удача улыбнулась «Басконии».

Котсар записал себе 28 минут игрового времени и набрал 10 очков (4/6 дублей, 2/3 штрафных броска). Кроме того, на его счету три подбора и одна результативная передача. У Котсара показатель +/- был +3, а эффективность +10. Сандер Райесте в этот раз игрового времени не набрал.

Самым результативным игроком «Басконии» стал Маркус Ховард (26 очков). У «Гран-Канарии» самым результативным стал Николас Бруссино (18 очков).