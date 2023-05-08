Халатность хозяйки и кошка стали причиной пожара в квартире

В квартире на улице Уус в Вильянди кошка, играя с горящей свечой, умудрилась уронить ее на кресло, от чего оно загорелось. Это заметила хозяйка кошки, которая смогла потушить огонь водой.
Спасатели получили сообщение о происшествии в пятницу в 14.27. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что кошка опрокинула находившуюся на столе зажженную свечу, которая упала на кресло и зажгла его. Находившаяся в квартире дама заметила пожар и потушила его водой.
Квартира пострадала от задымления, но более серьезных последствий удалось избежать.
Спасатели напоминают, что от свечи, которую перевернет домашнее животное, может начаться большой пожар. Поэтому зажигание свечи в одной комнате с домашними животными особенно рискованно, и свечу ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра ни на мгновение.