Халатность хозяйки и кошка стали причиной пожара в квартире

Спасатели получили сообщение о происшествии в пятницу в 14.27. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что кошка опрокинула находившуюся на столе зажженную свечу, которая упала на кресло и зажгла его. Находившаяся в квартире дама заметила пожар и потушила его водой.

Квартира пострадала от задымления, но более серьезных последствий удалось избежать.