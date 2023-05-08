Американский аналитик: НАТО должны признать новую геополитическую реальность в Балтийском море

Недавний анализ Коффи, опубликованный на Engelsberg Ideas , начинается с утверждения, что у России были империалистические заиашки в отношении Северной Европы со времен Петра I.

«Вряд ли это изменится в обозримом будущем, - продолжает он. - Поражения России на тактическом уровне в восточной Украине не должны побуждать политиков НАТО к стратегическому самоуспокоению. Вместо этого им следует рассматривать вступление Швеции и Финляндии в НАТО как отправную точку, а не финишную черту».