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Американский аналитик: НАТО должны признать новую геополитическую реальность в Балтийском море

rus.postimees.ee
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Российские военные корабли на пути из Калининграда во время учений "Запад-21".
Российские военные корабли на пути из Калининграда во время учений "Запад-21". Фото: Vitaly Nevar

В случае конфликта между Россией и НАТО Балтийское море станет решающим местом, поэтому Альянсу пора привести в порядок свои планы в отношении этого региона, пишет Люк Коффи из американского аналитического центра Hudson Institute.

Недавний анализ Коффи, опубликованный на Engelsberg Ideas, начинается с утверждения, что у России были империалистические заиашки в отношении Северной Европы со времен Петра I.

«Вряд ли это изменится в обозримом будущем, - продолжает он. - Поражения России на тактическом уровне в восточной Украине не должны побуждать политиков НАТО к стратегическому самоуспокоению. Вместо этого им следует рассматривать вступление Швеции и Финляндии в НАТО как отправную точку, а не финишную черту».

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