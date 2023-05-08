В случае конфликта между Россией и НАТО Балтийское море станет решающим местом, поэтому Альянсу пора привести в порядок свои планы в отношении этого региона, пишет Люк Коффи из американского аналитического центра Hudson Institute.
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Американский аналитик: НАТО должны признать новую геополитическую реальность в Балтийском море
Недавний анализ Коффи, опубликованный на Engelsberg Ideas, начинается с утверждения, что у России были империалистические заиашки в отношении Северной Европы со времен Петра I.
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