Фото ⟩ Порох под ногами: в эстонском лесу обнаружили порядка двух тысяч неразорвавшихся авиабомб

«Предварительно пришлось собрать информацию, работая с историческими архивами, осуществляя разведку местности, проводя пробные раскопки и согласовывая свои действия с соответствующими департаментами», – сказал фельдфебель Марио Марипуу из центра разминирования Сил обороны.

Согласно данным Национального архива, практически в том же месте, где в ходе операции саперы нашли 2500 снарядов, располагался склад авиабомб.

«Здесь недалеко, на другой стороне шоссе, был аэродром немцев, а после их ухода уничтожением авиабомб занималось русское подразделение. В октябре прошлого года в ходе пробных раскопок мы обнаружили более 60 взрывных устройств, зимой спилили кусты, а на этой неделе с помощью металлодетекторов и тяжелой техники смогли обезопасить территорию», – добавил Марипуу.

Расчищенная зона находится на территории Центра профессионального образования Ярвамаа. И хотя участок леса, где проходила операция, активно не используется, старые взрывные устройства все равно представляли опасность.

«Глинистая почва будто бы законсервировала эти авиабомбы, которые почти 80 лет назад тут пытались небрежно уничтожить. Очень хорошо сохранился как верхний слой, на котором можно увидеть, например, заводскую маркировку и год выпуска, так и находящееся внутри снарядов взрывчатое вещество, которое и сегодня способно взорваться», – объяснил Марипуу.

Обнаруженные авиабомбы будут уничтожены на центральном полигоне Сил обороны.