Как IKEA меняет свои товары, чтобы сохранить цены

В последние годы IKEA пробовала два варианта: 1) повысить цены и 2) удерживать их и жертвовать доходностью. В результате прибыль за 2022 год, несмотря на рекордные продажи, упала вдвое - до 710 миллионов евро.

«Наш бюджет - это кошелек покупателя, а их кошельки стали тоньше, чем когда-либо», - сказала менеджер по глобальным поставкам IKEA Сюзанна Вайдзунас.

Вот, что делает компания - на примере шкафа BILLY

стеллаж BILLY, на сайте ikea.lv стоит 55 евро Фото: ikea.lv

Книжный шкаф BILLY является бестселлером и «сердцем IKEA». С момента его появления в каталоге в 1979 году было продано более 140 миллионов экземпляров. В IKEA не раз заявляли, что BILLY покупается во всем мире каждые пять секунд.

BILLY выпускается в двух цветах: в белом и с отделкой из древесины.

После пересмотра способа производства еще в 1999 году, белая версия стала дешевле: белое лаковое покрытие сменили на меламиновую пленку, тем самым снизив затраты почти на 20%.

Сейчас же, чтобы сократить затраты на 25-30%, менеджеры решили внедрить решение, над которым IKEA работала еще с 2004 года, - замена деревянного шпона, который обычно используется для облицовки мебели из ДСП, на пленку (или бумажную фольгу).

За многие годы эта пленка становилась дешевле и прочнее, постепенно ее внедряли в разные линейки. Например, в гардеробы PAX. Но только в 2020-м началось обновление BILLY - именно к этому году менеджеры были «достаточно уверены» в своем расходнике.

Примеры других подходов

Среди других обновленных версий товаров - новые ножки стола RÖNNINGE. Теперь они из полого шпона с деревянными вставками сверху и снизу, а не массива дерева. Такое решение позволило снизить производственные и транспортные расходы, так как объем древесины сократился на 90%.

В свою очередь, кровать Säbövik получила новую конструкцию деревянного каркаса. Раньше он создавался из сэндвич-панелей, а сейчас для него используют ориентированно-стружечные плиты. В результате в разобранном виде кровать стала помещаться в две более компактные коробки вместо трех.