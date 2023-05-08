В кинозале KUMU покажут редкий авангардный шедевр с новым саундтреком

«Одиннадцатый» («Одиннадцятий») — первый из трех авангардных фильмов, снятых режиссером Дзигой Вертовом и его братом-оператором Михаилом Кауфманом в 1928 году на Киевской студии ВУФКУ. Фильм был сделан к одиннадцатой годовщине революции (1917-1928), демонстративно нарушая автоматизм юбилейных дат. Материал фильма и повод к его созданию - индустриализация Советской Украины.

Кадр из фильма. Типичная для Вертова комбинированная съемка, в которой контрастно и символично совмещаются масштабы. Фото: Kumu

Здесь Вертов продолжил радикализацию принципов своего новаторского киноязыка, отдельного от языка театра и литературы. Кульминацией этого пути стал снятый на следующий год на той же студии «Человек с киноаппаратом», признанный одним из самых значительных произведений в истории мирового кино.

28 февраля 1928 года, представляя фильм членам АРК (Ассоциации Революционной Кинематографии), Вертов писал: «Фильм "Одиннадцатый" написан непосредственно киноаппаратом, не по сценарию. Киноаппарат заменяет перо сценариста. "Одиннадцатый" написан 1) на чистом киноязыке, 2) документальном языке — языке фактов и 3) социалистическом языке».

Американский киновед Джон Маккей в обстоятельной статье о фильме отмечает, что уже здесь практически отсутствуют надписи, привычные для дозвукового кино, и акцент сделан на чистой визуальной выразительности. Таким образом, эта картина развивает идеи, которые Вертов наметил в начале 1920-х годов, основав экспериментальную группу «Киноки». Реализация этих идей началась в Москве со съемок хроники, новации которой Вертов обобщил в фильмах «Киноглаз» (1924) и «Шестая часть мира» (1928).

Украинский коллектив Akhluth, в который входят Андрий Кожухар и Мыкола Йосыпенко, создал современный звуковой фон для классического немого фильма. Уникальный сеанс в актовом зале KUMU представит киновед Эва Нярипеа.

Вход свободный.

Жаль, что фильм идет не 11 мая, сочетание с названием напрашивается.