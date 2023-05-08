В больницу продолжают поступать люди с болями в животе и диареей

«Ситуация та же. Люди продолжают приходить. Вчера вечером пришло около десятка, сейчас приходят все новые», - сказал Лайдна BNS. По его словам, основными жалобами по-прежнему остаются диарея, рвота и боль в животе.

«Прошло несколько дней, это вызвано качеством воды. Я думаю, что у некоторых людей до сих пор есть вода, которая начала поступать после аварии водопровода. К настоящему времени трубопровод в какой-то степени сам промылся проточной водой», - добавил Лайдна.

По первоначальному подозрению, причиной расстройства здоровья может быть кишечная инфекция, вызванная кишечной палочкой, которая имеет латентный период от трех до восьми дней. Пробы питьевой воды Курессааре были отправлены в воскресенье на анализ в Таллинн. Результаты анализа должны быть готовы к полудню понедельника.

Заболевание может быть связано с загрязнением воды, но до получения результатов анализов Департамент здоровья рекомендует воздержаться от употребления воды из водопровода Курессааре и пить бутилированную воду. В крайних случаях воду необходимо кипятить не менее десяти минут перед употреблением, что уничтожает большую часть источников загрязнения, вызывающих подобные симптомы.