Срез общества: материальное положение жителей Эстонии стабилизировалось, но уровень стресса остается высоким

Проблемы с психическим здоровьем чаще, чем в среднем, испытывают женщины, люди в возрасте 15–34 лет, включая школьников и студентов, а также люди с экономическими трудностями. Уровень стресса у людей также немного вырос по сравнению с декабрем. За последние 30 дней стресс испытало 78% людей, в том числе 28% - в значительной степени (в декабре эти показатели были соответственно 74% и 27%). Оптимизм в отношении будущего немного снизился по сравнению с осенью. Если в ноябре 62% населения ответили, что смотрят в будущее с надеждой и энтузиазмом, то в последнем опросе таких людей было 57%.

А данном опросе общественного мнения большое внимание было уделено психическому здоровью и здоровому образу жизни. 44% респондентов оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее (по сравнению с 48% в предыдущем опросе в ноябре). Как и ожидалось, чаще всего свое здоровье считают хорошим молодые люди (65% среди 15-24-летних), и реже всего - люди в возрасте 65 лет и старше (24%). Опрос, однако, показал, что стресс и симптомы депрессии более распространены в молодых возрастных группах, что указывает на то, что люди оценивают свое здоровье в первую очередь с точки зрения физического здоровья, а не психического.

Кроме того, в ходе опроса были заданы вопросы о том, насколько жители Эстонии удовлетворены своим сном, насколько они физически активны, как часто употребляют алкоголь и наркотики, а также другие вопросы, связанные со здоровьем.

Растущая роль социальных медиа как информационного канала

Поддержка приема украинских военных беженцев с февраля осталась без существенных изменений - 66% (67% в феврале), однако стало больше тех, кто не имеет четкой позиции по этому вопросу.

Предпочтения в отношении информационных каналов также остаются стабильными. Популярность социальных сетей, которые уже второй месяц подряд являются самым популярным источником информации для людей других национальностей, продолжает медленно расти (43% в марте, 44% в феврале и 43% в декабре). Среди эстонцев 30% считают, что социальные медиа входят в тройку самых важных информационных каналов (28% в феврале, 24% в декабре).