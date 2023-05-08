Конкурс «Школа года-2023»: финальное голосование началось

В понедельник, 8 мая, началось открытое голосование, по результатам которого будет определена лучшая школа 2023 года.
Десять школ-финалистов из пяти уездов претендуют на титул школы года. Голосование продлится до 19 мая. По словам Кэтлин Валге, председателя жюри и руководителя проекта Департамента по делам образования и молодежи, уровень конкурса очень высок, а все школы-участники заслуживают пристального внимания и признания.
Очень высокий уровень
«Каждая школа представила что-то особенное и уникальное в авторском видеоролике, что является самой большой ценностью этого конкурса - сделать их школу заметной. Я с нетерпением жду результатов голосования, которое определит окончательного победителя, и я уверен, что это будет интересно!», - сказала Валге. «Желаю всем школам-участникам дальнейших успехов, энтузиазма и азарта в выполнении яркой миссии и благодарю замечательные школьные коллективы за участие!»
По словам члена жюри «Школы года», популярного тиктокера Roosabanaanikese, известного как Ария Хельмвее, оценивание школ было сложным из-за высокого уровня работ, присланных на конкурс. «Выбор был ужасно трудным! Мне пришлось просмотреть все видеоработы несколько раз, чтобы быть уверенным в своем выборе, приходилось несколько раз менять оценки. Все были так хороши, что, если бы это было возможно, хотелось бы дать каждому максимум баллов!" - прокомментировала конкурс Хельмвее. Она сообщила, что все видео были очень разными, большое внимание уделялось и технической реализации. «Я очень строго следовала собственному правилу: радость надо видеть! Мои баллы достались тем школам, в чьих видеороликах люди явно хотели участвовать, там, куда стремилась присоединиться вся школьная семья».
В конкурсе, который проводится уже шестой раз под руководством Департамента по делам образования и молодежи, приняли участие 40 общеобразовательных школ по всей Эстонии. Жюри выбрало из их числа десять финалистов.
В фокусе – мотивирующая учебная среда
Ключевое слово конкурса этого года - зажигающая, мотивирующая учебная среда. «Я думаю, что проект «Школа года» - хороший способ как для родителей, так и для будущих учеников выбрать подходящую школу для себя или своего ребенка. Во-вторых, это крутой проект, чтобы собрать школьную семью для такого яркого творческого вызова! Всегда приятно поломать голову и подумать о том, как представить свою школу», - поделилась Хельмвее. «Честно говоря, я несколько раз плакала - во многих видео был хотя бы один сюжет, где ученики и учителя были вместе, танцевали и махали руками. Я очень скучаю по школьным годам и рада, что школьная атмосфера сейчас такая позитивная и живая!»
По решению жюри в шорт-лист конкурса вошли: Албуская основная школа, Йыхвиская гимназия, Кохтла-Ярвеская гимназия, начальная школа Метсакюла, пярнуская школа «Май», школа святого Йоханнеса, гимназия Табасалу, Таллиннская гимназия Ярвеотса, «Школа свободы» при Таллиннской Тынисмяэской государственной гимназии и школа TERA Peedu.
Видеопрезентации финалистов «Школы года» можно будет увидеть с 8 мая, в утренней программе ETV «Terevisioon», а также на портале Novaator. Голосование продлится до 19 мая на сайте: novaator.err.ee/aastakool.
Для определения победителя результаты народного голосования и оценки жюри будут сложены. Победитель конкурса «Школа года» будет объявлен 2 июня в прямом эфире программы ETV «Terevisioon».
Кроме Ария Хельмвее и Кэтлин Валге, в состав жюри в этом году вошли Атс Маттиас Тамм (Союз студенческих представительств), Марис Райметс (Министерства образования и науки) и Лаура Кырвитс (ERR).
В 2022 году звание школы года было присвоено Ляэнемааской Общей гимназии, в 2021 году – основной школе Уулу, в 2020 году – Выруской гимназии, в 2019 году – Вильяндиской гимназии, а в 2018 году – Таллиннской 32-й средней школе.