Конкурс «Школа года-2023»: финальное голосование началось

В конкурсе, который проводится уже шестой раз под руководством Департамента по делам образования и молодежи, приняли участие 40 общеобразовательных школ по всей Эстонии. Жюри выбрало из их числа десять финалистов.

В фокусе – мотивирующая учебная среда

Ключевое слово конкурса этого года - зажигающая, мотивирующая учебная среда. «Я думаю, что проект «Школа года» - хороший способ как для родителей, так и для будущих учеников выбрать подходящую школу для себя или своего ребенка. Во-вторых, это крутой проект, чтобы собрать школьную семью для такого яркого творческого вызова! Всегда приятно поломать голову и подумать о том, как представить свою школу», - поделилась Хельмвее. «Честно говоря, я несколько раз плакала - во многих видео был хотя бы один сюжет, где ученики и учителя были вместе, танцевали и махали руками. Я очень скучаю по школьным годам и рада, что школьная атмосфера сейчас такая позитивная и живая!»

По решению жюри в шорт-лист конкурса вошли: Албуская основная школа, Йыхвиская гимназия, Кохтла-Ярвеская гимназия, начальная школа Метсакюла, пярнуская школа «Май», школа святого Йоханнеса, гимназия Табасалу, Таллиннская гимназия Ярвеотса, «Школа свободы» при Таллиннской Тынисмяэской государственной гимназии и школа TERA Peedu.

Видеопрезентации финалистов «Школы года» можно будет увидеть с 8 мая, в утренней программе ETV «Terevisioon», а также на портале Novaator. Голосование продлится до 19 мая на сайте: novaator.err.ee/aastakool.

Для определения победителя результаты народного голосования и оценки жюри будут сложены. Победитель конкурса «Школа года» будет объявлен 2 июня в прямом эфире программы ETV «Terevisioon».

Кроме Ария Хельмвее и Кэтлин Валге, в состав жюри в этом году вошли Атс Маттиас Тамм (Союз студенческих представительств), Марис Райметс (Министерства образования и науки) и Лаура Кырвитс (ERR).