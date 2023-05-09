П.И. ФИЛИМОНОВ ⟩ День Европы: неестественный праздник с большим потенциалом

Пока что День Европы смотрится в Эстонии «искусственным проектом»

Меня как раз больше интересует то, что происходит у нас в стране, а не в том сумасшедшем доме, который угнездился с восточной стороны границы. Так вот, я честно признаюсь: я не чувствую, что День Европы - это праздник. Все равно остается какое-то странное впечатление, что это день - вопреки. Его как будто нарочно придумали в пандан, в пику, в противовес. Что, как мне кажется, делает его немного неестественным образованием.

Понятно, что даже при всем при этом в существующей ситуации День Европы - это праздник, направленный в будущее, он, видимо, актуален для той части этой самой Европы, которая смотрит вперед и пытается (хотя бы пытается) жить завтрашним днем, а не пережевывает по стотысячному разу свое прошлое, каким бы героическим оно ни было.

Сравнительно недавно 14 февраля и Хеллоуин в Эстонии почти никто не праздновал