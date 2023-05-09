П.И. ФИЛИМОНОВ ⟩ День Европы: неестественный праздник с большим потенциалом

9 мая в Эстонии отмечается День Европы, ежегодный праздник мира и европейского единства. Несмоторя на то, что в эту дату в общественном пространстве проводится много праздничных мероприятий, массовой популярностью в таком качестве этот день пока все-таки не прирос. Писатель П.И. Филимонов рассуждает о том, как избавить День Европы от колорита искусственного праздника, словно созданного в противовес советскому Дню победы, и помочь ему заручиться народной любовью.
Не исключена вероятность, что День Европы когда-то - я, правда, не знаю, когда - придумало то самое тайное общество русофобов, которое впоследствии придумало вообще всю современную повесточку, и придумало понятно для чего. Если вам непонятно, то задумайтесь: на какой день приходится этот так называемый праздник? Какой святой день русофобы тем самым пытаются отодвинуть на периферию нашего сознания, сделать так, чтобы мы забыли о нем как можно быстрее и тем самым растоптали нашу великую концепцию «незабудемнепростим»? Вот то-то и оно-то.
На самом деле, кажется, что День Европы действительно пока выглядит не очень продуманным концептом. Ну да, да, Вторая мировая война была чудовищным злом для человечества, это истина сродни впадению Волги в Каспийское море, повторять ее лишний раз, как мантру, нет, как мне представляется, никакой необходимости. Никто, насколько мне известно, не празднует день окончания, например, Первой мировой войны, или Столетней войны, или Войны за Испанское наследство, или, я не знаю, Войны Тойот.
Я понимаю, что Вторая Мировая до сих пор в некотором роде влияет на нашу жизнь, хотя, к счастью, влияние это с годами естественным образом ослабевает и ослабевает. К счастью, мы не та страна, где военный успех 80-летней давности возведен в ранг государственной идеологии, возведен в силу того, что, как выясняется, кроме этого успеха ничего больше и нет.
Пока что День Европы смотрится в Эстонии «искусственным проектом»
Меня как раз больше интересует то, что происходит у нас в стране, а не в том сумасшедшем доме, который угнездился с восточной стороны границы. Так вот, я честно признаюсь: я не чувствую, что День Европы - это праздник. Все равно остается какое-то странное впечатление, что это день - вопреки. Его как будто нарочно придумали в пандан, в пику, в противовес. Что, как мне кажется, делает его немного неестественным образованием.
Понятно, что даже при всем при этом в существующей ситуации День Европы - это праздник, направленный в будущее, он, видимо, актуален для той части этой самой Европы, которая смотрит вперед и пытается (хотя бы пытается) жить завтрашним днем, а не пережевывает по стотысячному разу свое прошлое, каким бы героическим оно ни было.
Сравнительно недавно 14 февраля и Хеллоуин в Эстонии почти никто не праздновал
И вот тут есть некие моменты. Этому празднику остро не хватает идеи. Или не идеи, идея, допустим, даже и есть, не хватает традиций. Нужно придумать что-нибудь такое, из-за чего мы все будем каждый год его ждать, пусть не так, как ждем Рождество и Новый год, там все-таки традиции создавались веками, но хоть как-нибудь. Ведь смотрите: 14 февраля обросло традициями и мерчем при моей жизни, еще лет 30 назад оно не было таким общепризнанным праздником. То же касается и Хеллоуина, например; это, на мой взгляд, вообще самый последний из самораспиаренных праздников.
Так что серьезно, мне кажется, у этого праздника есть потенциал. Для начала потенциал такого характера, что какое-нибудь креативное бюро разработчиков контента (уверен, что такие существуют, хотя я и придумал такое учреждение прямо сейчас) запросило и получило бы у европейских структур солидный грант на разработку и внедрение традиций Дня Европы в массы. Потому что только скреативить мало, нужно провести работу на местах, как-то договориться, чтобы инициатива шла снизу (с днем Валентина же смогли, в конце-то концов), и тогда праздник по-настоящему запустится.
Шанс есть. Тем более, поскольку поле перебора для этого дня очень широкое, искать традиции можно в самых разных местах.
Популяризировать праздник могут спорт или вкусная еда
Не знаю, чисто навскидку: каждый год выбирать новую европейскую страну в качестве темы дня, предлагать в специально обозначенных местах еду, характерную для этой страны, национальные алкогольные и безалкогольные напитки, приглашать с концертами исполнителей из этой страны, показывать в каком-нибудь «Сыпрусе» кино этой страны. Не так уж и много в Европе стран, и это поспособствовало бы взаимопроникновению культур, усилению информированности населения друг о друге, что всегда в конечном счете идет на пользу.
Или приурочить к этому дню какой-нибудь ежегодный общеевропейский турнир по какому-то общеевропейскому виду спорта (или по имеющему спортивный оттенок развлечению), не слишком мейнстримному, такому, которое могло бы привлечь и тех людей, для которых «спорт» - слово ругательное. Чисто рандомное предложение - хоть по поеданию чего-нибудь на скорость. Только не пиццы, потому что она стойко ассоциируется с конкретной страной; чего-нибудь более международного, хоть вон блинов.
И это я придумал за три минуты субботним утром после бурного вечера пятницы. Креативщики, объединенные в команды и должным образом европейскими фондами простимулированные, уверен, справятся с задачей гораздо лучше меня. И наполнят этот праздник смыслами и традициями. И вот тогда его будут ждать и помнить, а не оказываться в нем неожиданно для самих себя.