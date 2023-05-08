Смотрите эскизы ⟩ Таллинн улучшит городское пространство в трех районах города

С помощью проектов, спланированных по принципам тактического урбанизма, Таллинн намерен улучшить качество городского пространства, сделать публичные объекты и зоны более привлекательными и безопасными, предложить общественности новые возможности для проведения досуга, например для проведения культурных программ, а также создать новые возможности для социализации.

Эскиз реорганизации городского пространства в районе улицы Яама, в Нымме. Фото: Tallinna strateegiakeskus

«С помощью тактического урбанизма можно протестировать и узнать, какие быстрые и наименее затратные решения подходят для нашего города, поскольку в дополнение к общегородским проектам по озеленению, рассчитанным на длительную перспективу, проект "Зеленый след" занимается повышением качества городского пространства и в тех местах, где возможно претворить нововведения в жизнь без долгосрочного планирования. Предложенные решения учитывают те идеи и пожелания, которые были озвучены в феврале на встречах с местными городскими активистами. В год Зеленой столицы все три решения будут претворены в жизнь», - рассказал вице-мэр Владимир Свет.

Эскиз реорганизации городского пространства в районе Мустакиви, в Ласнамяэ. Фото: Tallinna strateegiakeskus

Проекты по изменению городского пространства разработаны в сотрудничестве Союза архитекторов Эстонии.

По мнению президента Союза архитекторов Эстонии Андро Мянда, проект по тактической реорганизации Таллиннского городского пространства делает особенным и то, что он вовлекает в городское планирование молодых талантливых архитекторов. Он отмечает, что именно молодое поколение настойчиво требует создания качественного городского пространства и ведет город за собой в вопросах экологических нововведений.

Эскиз реорганизации городского пространства на пересечении улиц Сыле, Ситси, Мадала и Кари в Пыхья-Таллинне. Фото: Tallinna strateegiakeskus

С решениями по реорганизации городского пространства можно ознакомиться и выразить своё мнение до 17 мая на домашней странице города Таллинна.

Изменения в городском пространстве претворяются в жизнь в Год зелёной столицы Европы, в рамках проекта «Зеленый след». Их цель - улучшить качество столичных зеленых зон, расширить их и обогатить новыми видами растений, а также повысить качество городского пространства в зонах повышенного общественного интереса и пользования, тестируя новые решения организации публичного пространства.

Таллинн намерен продолжать привносить современные решения в городскую среду и в дальнейшем. Часть решений, подготовленных в этом году будут временными, но подавляющее большинство сохранятся в городе и по прошествии года Зеленой столицы.