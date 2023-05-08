Зеленский: Россия будет побеждена так же, как нацизм

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что российские войска потерпят такое же поражение в Украине, как нацистская Германия во Второй мировой войне. «Все старое зло, которое возвращает современная Россия, будет побеждено так же, как был побежден нацизм», - сказал он в обнародованном в понедельник, 8 мая, видеообращении, заснятом у военного мемориала в Киеве.

«Точно так же, как мы вместе разрушили зло тогда, мы вместе разрушаем похожее зло сейчас», - добавил Зеленский. По его словам, Кремль несет ответственность за агрессию и аннексию, оккупацию и депортацию, массовые убийства и пытки. «На все это даст ответ наша победа - победа Украины и свободного мира», - подчеркнул Зеленский.

Перенос Дня Победы

Обращение украинского президента опубликовано в очередную годовщину капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года - за день до отмечаемого в России и ряде других постсоветских стран Дня Победы в Великой Отечественной войне. По словам Зеленского, он направил в Верховную Раду законопроект, чтобы официально узаконить празднование Дня победы в Украине 8 мая, а 9 мая, в отличие от России, праздновать День Европы.

«Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом и поклоняются всем, кто защищал и защитил жизнь. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла та война. Это чистая история без идеологических примесей», - написал Зеленский в своем микроблоге в Twitter.

Саме 8 травня більшість народів світу згадує велич перемоги над нацизмом і вклоняється перед усіма, хто захищав і захистив життя. Перед тими, хто скидав нацистські прапори на звільненій території та хто відчиняв ворота концтаборів, хто повертав народам свободу, хто знищив і… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2023