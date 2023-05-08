Анализ ⟩ В прошлом году Кремль потратил на пропаганду 1,9 миллиарда долларов США

«Однако почти 26 миллиардов рублей достаточно для поддержания желаемого воздействия на местную аудиторию и для экспансии на оккупированную Россией территорию Украины. Было объявлено, что ВГТРК откроет филиалы в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях», - заявила Михаловска-Кубс.

В то же время финансирование RT, являющегося основой информационного влияния Кремля за рубежом, несколько сократилось. В 2023 году ему было выделено 26,3 миллиарда рублей по сравнению с 28,7 миллиарда в прошлом году. Кроме того, санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину, вынудили агентство прекратить вещание в странах Европейского союза, Канаде, США и Великобритании, а также закрыть некоторые офисы.

«Однако RT находит возможности для развития своей деятельности. Он вышел на рынок Сербии, а открытие канала RT Balkan планируется не позднее 2024 года. Агентство также укрепляет свои позиции в Азии, Африке и Южной Америке», - сказала Михаловска-Кубс.

Интересно, что российские власти были невероятно щедры к еще одной медиакомпании. В 2023 году «Звезда», медиасеть, управляемая Министерством обороны России, получила почти вдвое больше финансирования. «Звезда» получила 3,5 миллиарда рублей (47,4 миллиона долларов), что на 1,6 миллиарда рублей больше, чем годом ранее.

Последний анализ соответствует предыдущим выводам - пропаганда жизненно важна для российского режима, являясь одним из основных средств выживания Кремля и увеличения и сохранения поддержки Владимира Путина. Приняв законы, предусматривающие тюремное заключение сроком до 15 лет за любую неверную интерпретацию «военной спецоперации» и подавляя все независимые каналы, Кремль, несомненно, превратил информацию в оружие. Однако, по мнению авторов данного исследования, необходимо помнить один очень важный факт - для России никогда не было мирного времени в области информационной войны.