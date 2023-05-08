Анализ ⟩ В прошлом году Кремль потратил на пропаганду 1,9 миллиарда долларов США

Поскольку российские чиновники и пропагандисты неоднократно сравнивали СМИ с оружием, увеличение военных расходов идет рука об руку с постоянно растущим финансированием государственных каналов. В 2022 году Российская Федерация выделила из федерального бюджета на СМИ около 143 миллиардов рублей (1,9 миллиарда долларов), а на этот год уже выделено 1,6 миллиарда долларов.
Более ранний анализ, проведенный независимым технологическим аналитическим центром Debunk.org, показывает, что в первом квартале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение в Украину, расходы на государственные СМИ утроились по сравнению с тем же периодом 2021 года. Неудивительно, что к середине прошлого года российские власти перестали раскрывать детали бюджета.
По данным Economic Expert Group, аналитического центра, тесно сотрудничающего с российским правительством, первоначальный бюджет в 115 миллиардов рублей, очевидно, был превышен, поскольку деньги практически закончились в ноябре 2022 года. По оценкам Debunk.org, государственные или финансируемые государством СМИ потратили в прошлом году около 143 миллиардов рублей, а излишек, скорее всего, покрылся дефицитом.
В 2023 году Россия не изменила свою привычную структуру расходов и выделила 1,6 млрд долларов США на пропагандистские СМИ. «Наше последнее исследование показывает, что три основных агентства, получающих больше всего денег, остались прежними - ВГТРК, RT (ранее Russia Today) и «Россия сегодня» снова получили более 51% средств», - сказала Александра Михаловска-Кубс, соавтор анализа.
Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) получила 25,8 миллиарда рублей. Этот медиахолдинг ориентирован на внутреннюю российскую аудиторию и обладает значительным влиянием. ВГТРК владеет сетью федеральных и региональных телеканалов и транслирует свои программы в Интернете.
«Следует отметить, что популярность телевидения в России несколько снизилась. С февраля по июль 2022 года аудитория Первого канала, «Россия 1» и НТВ сократилась на четверть», - говорит Якуб Кубс, старший аналитик Debunk.org. Кроме того, ВГТРК потеряла ряд важных иностранных спонсоров после начала войны в Украине, так как компании, покупавшие рекламу на их каналах, ушли с рынка. Российское телевидение также пострадало от санкций, например, в мае Министерство финансов США запретило финансирование и предоставление телекоммуникационных услуг Первому каналу, «России 1» и НТВ.
«Однако почти 26 миллиардов рублей достаточно для поддержания желаемого воздействия на местную аудиторию и для экспансии на оккупированную Россией территорию Украины. Было объявлено, что ВГТРК откроет филиалы в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях», - заявила Михаловска-Кубс.
В то же время финансирование RT, являющегося основой информационного влияния Кремля за рубежом, несколько сократилось. В 2023 году ему было выделено 26,3 миллиарда рублей по сравнению с 28,7 миллиарда в прошлом году. Кроме того, санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину, вынудили агентство прекратить вещание в странах Европейского союза, Канаде, США и Великобритании, а также закрыть некоторые офисы.
«Однако RT находит возможности для развития своей деятельности. Он вышел на рынок Сербии, а открытие канала RT Balkan планируется не позднее 2024 года. Агентство также укрепляет свои позиции в Азии, Африке и Южной Америке», - сказала Михаловска-Кубс.
Интересно, что российские власти были невероятно щедры к еще одной медиакомпании. В 2023 году «Звезда», медиасеть, управляемая Министерством обороны России, получила почти вдвое больше финансирования. «Звезда» получила 3,5 миллиарда рублей (47,4 миллиона долларов), что на 1,6 миллиарда рублей больше, чем годом ранее.
Последний анализ соответствует предыдущим выводам - пропаганда жизненно важна для российского режима, являясь одним из основных средств выживания Кремля и увеличения и сохранения поддержки Владимира Путина. Приняв законы, предусматривающие тюремное заключение сроком до 15 лет за любую неверную интерпретацию «военной спецоперации» и подавляя все независимые каналы, Кремль, несомненно, превратил информацию в оружие. Однако, по мнению авторов данного исследования, необходимо помнить один очень важный факт - для России никогда не было мирного времени в области информационной войны.
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