В середине мая член Пярнуского горсобрания Эдмонд Пену (EKRE) вынужден будет переступить порог здания суда на улице Рюйтли в Пярну, поскольку судебный исполнитель Рокки Альберт требует лишить его водительских прав. Причина - долг депутата по алиментам.
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Долг по алиментам в 8000 евро: судебный исполнитель требует лишить депутата водительских прав
Это не первый случай, когда депутату Пену приходится иметь дело с судебным исполнителем. Pärnu Postimees писал о задолженности Пену по алиментам в конце июня 2019 года. Запрос на государственном портале тогда показал долг в размере 3653 евро и 71 цент. К осени он был уплачен. Согласно нынешним данным госпортала, сумма долга Пену по алиментам составляет 8028 евро 58 центов.