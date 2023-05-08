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Долг по алиментам в 8000 евро: судебный исполнитель требует лишить депутата водительских прав

Кристо Ниглас
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У Эдмонда Пену и раньше были проблемы с уплатой алиментов.
У Эдмонда Пену и раньше были проблемы с уплатой алиментов. Фото: Urmas Luik

В середине мая член Пярнуского горсобрания Эдмонд Пену (EKRE) вынужден будет переступить порог здания суда на улице Рюйтли в Пярну, поскольку судебный исполнитель Рокки Альберт требует лишить его водительских прав. Причина - долг депутата по алиментам.

Это не первый случай, когда депутату Пену приходится иметь дело с судебным исполнителем. Pärnu Postimees писал о задолженности Пену по алиментам в конце июня 2019 года. Запрос на государственном портале тогда показал долг в размере 3653 евро и 71 цент. К осени он был уплачен. Согласно нынешним данным госпортала, сумма долга Пену по алиментам составляет 8028 евро 58 центов.

Альберт сказал, что как судебный исполнитель он не может комментировать или обнародовать информацию о конкретных производствах. У него есть обязанность соблюдать конфиденциальность.

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