Долг по алиментам в 8000 евро: судебный исполнитель требует лишить депутата водительских прав

Это не первый случай, когда депутату Пену приходится иметь дело с судебным исполнителем. Pärnu Postimees писал о задолженности Пену по алиментам в конце июня 2019 года. Запрос на государственном портале тогда показал долг в размере 3653 евро и 71 цент. К осени он был уплачен. Согласно нынешним данным госпортала, сумма долга Пену по алиментам составляет 8028 евро 58 центов.