Правительство одобрило пакет налоговых изменений

«С самого начала коалиция рассматривала налоговые изменения как единый пакет, который вместе помогает улучшить финансовое состояние государства и финансировать возросшие расходы на оборону», - пояснил Postimees министр финансов Март Вырклаев.

Он подчеркнул, что ничего не изменилось с точки зрения содержания налогового пакета и что он объединяет все темы, о которых уже говорило правительство. «Помимо прочего, мы отменим дорогостоящие и неэффективные налоговые льготы, повысим и стандартизируем ставку подоходного налога и заменим регрессивный не облагаемый налогом доход единым не облагаемым налогом доходом, повысив ставку налога с оборота, акцизов и налога на азартные игры, мы также получим дополнительные деньги в бюджет», - перечислил Вырклаев.

Председатель фракции Центристской партии Танель Кийк сказал Postimees в пятницу, что налоговые изменения ранее были обещаны в виде отдельных законопроектов, но теперь все они собраны в одном пакете. «Это означает, что невозможно вести предметную дискуссию по отдельным налогам. Например, если один член парламента хочет поддержать повышение акциза на алкоголь, но не хочет поддерживать другие налоги, то это невозможно сделать», - сказал Кийк.