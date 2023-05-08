Фото: в Ласнамяэ появилась новая фотозона

«Установленные в парке буквы – это постоянное решение. Интерес к новинке уже в первые дни был очень высок, и я надеюсь, что посетители парка будут бережно относиться к новой фотозоне. Просим не забираться на буквы, так как они выдерживают ограниченный вес», – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что на данный момент проходит также подготовка к реконструкции игровых и спортивных площадок в парке Паэ.