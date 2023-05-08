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Новое денежное требование возмущает производителей электроэнергии

Карл-Роберт Пухм
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Более крупные разработчики солнечных парков должны внести депозит, который может оказаться невозвратным.
Более крупные разработчики солнечных парков должны внести депозит, который может оказаться невозвратным. Фото: Elmo Riig

Попытка государства избавить сеть от фантомных подключений вызвала возмущение производителей электроэнергии. Однако в министерстве считают поправки, внесенные в закон, удачными, и полагают, что поставленная цель будет достигнута.

Поскольку эстонская электросеть была спроектирована не для распределенной генерации, с каждым днем ​​растет нехватка рассчитанных на производство свободных мощностей. Во многих местах свободный ресурс сети уже исчерпан, поэтому в СМИ можно постоянно читать о том, как некоторым желающим присоединиться предъявляют счета, достигающие десятков миллионов.

Рассуждения сетевых операторов просты и почти всегда одинаковы: свободного места в сети просто нет, а для размещения дополнительного объема необходимо делать очень большие вложения.

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