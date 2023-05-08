Новое денежное требование возмущает производителей электроэнергии

Поскольку эстонская электросеть была спроектирована не для распределенной генерации, с каждым днем ​​растет нехватка рассчитанных на производство свободных мощностей. Во многих местах свободный ресурс сети уже исчерпан, поэтому в СМИ можно постоянно читать о том, как некоторым желающим присоединиться предъявляют счета, достигающие десятков миллионов.