Испания может лишиться туристов и хамона из-за потепления климата

Лето еще не началось, но из-за засухи в Испании введены ограничения на воду.
Без антропогенного изменения климата экстремальная жара случалась бы редко.
Ученые предполагают, что 2024 год может побить исторические рекорды жары.
В результате изменения климата цены на испанское оливковое масло и хамон ibérico бьют рекорды, а сам Пиренейский полуостров скоро может стать слишком жарким для туристов.
По мнению ученых, причины жары, установивишейся в странах западного Средиземноморья в последнюю неделю апреля, кроются в антропогенных изменениях климата, то есть, связанных с хозяйственной деятельностью человека. Но худшее еще впереди, уверены эксперты.
В Кордове на юге Испании 27 апреля температура поднялась до 38,8 градусов, пишет The Times. Это был самый теплый день за всю историю климатических наблюдений на Пиренейском полуострове - обычно подобные цифры достигаются там в июле-августе.
В другом андалузском городе, Севилье, в эти недели проходила традиционная для региона ярмарка, Feria de Abril. Севилью часто называют «иберийской печью» из-за высоких температур воздуха, апрельская жара на этот раз, по словам местных жителей, была невыносимой.
Британский новостной канал Sky сделал предположение о том, что Испания постепенно может стать слишком жарким местом для туристов.
Британские туристы в Севилье обратили внимание на то, что даже сейчас, несмотря на весну, зеленые насаждения города не зеленеют, что свидетельствует о засухе. Люди признаются, что не хотят возвращаться в Испанию летом, если уже в апреле там настолько жарко. В конце апреля температура воздуха в Португалии, Марокко и Алжире также была на 20 градусов выше типичной для этого времени года. В португальском городе Мора был побит апрельский рекорд - температура воздуха поднялась до 36,9 градусов.
Пиренейский полуостров уже давно страдает от засухи, но прошлый год был одним из наименее дождливых за все время. По словам Фатимы Дриуэч, доцента Политехнического университета Марокко Мохаммеда VI, после нескольких лет засухи урожай сельскохозяйственных культур во всех странах западного Средиземноморья находится под угрозой, и такие ситуации будут возникать все чаще, передает Times. Потепление климата потребует долгосрочного планирования, включая внедрение устойчивых сельскохозяйственных моделей и эффективную политику управления водными ресурсами.
По данным информационного агентства информационного агентства Associated Press, в нескольких регионах Испании объявлено чрезвычайное положение из-за засухи. В стране остается около 50 процентов запасов и в силу вступили ограничения на использование воды в промышленности и сельском хозяйстве.
Наряду с рекордами жары, цены на испанское оливковое масло тоже поднялись до рекордной отметки. Из-за засушливой зимы любителям хамона ibérico стоит подготовиться к повышению цен. Свиньи, которых разводят в регионе Эстремадура, питаются желудями и травой. Количество корма уменьшается, свиньи растут медленнее, чем в прошлом сезоне, что, в свою очередь, означает меньшее количество мяса. Прошлогодний урожай желудей, идущих на корм скоту, был на 20-25 процентов ниже обычного.
Такая жаркая погода, как в прошлом месяце, случается примерно раз в 400 лет. Тот факт, что сейчас это происходит все чаще, по мнению ученых, является явным признаком того, что изменение климата стало антропогенным. По словам Сакуры Филип, научного сотрудника Королевского метеорологического института Нидерландов, в будущем нас ждет еще более пессимистичный сценарий. «Мы начнем замечать более интенсивные и частые волны тепла, если глобальное потепление продолжится», - предупредил он.
В последние годы на погоду в Испании сильно влияет Ла-Нинья (La Niña) - сложное погодное явление, которое возникает каждые несколько лет в результате колебаний температуры океана в экваториальной полосе Тихого океана. В этом году Всемирная метеорологическая организация (ВМО) считает все более вероятным виновником Эль-Ниньо (El Niño) - колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат. Есть вероятность, что 2024 год может побить рекорд жары в Европе, установленный в 2016 году.