Испания может лишиться туристов и хамона из-за потепления климата

По мнению ученых, причины жары, установивишейся в странах западного Средиземноморья в последнюю неделю апреля, кроются в антропогенных изменениях климата, то есть, связанных с хозяйственной деятельностью человека. Но худшее еще впереди, уверены эксперты.

В Кордове на юге Испании 27 апреля температура поднялась до 38,8 градусов, пишет The Times. Это был самый теплый день за всю историю климатических наблюдений на Пиренейском полуострове - обычно подобные цифры достигаются там в июле-августе.

В другом андалузском городе, Севилье, в эти недели проходила традиционная для региона ярмарка, Feria de Abril. Севилью часто называют «иберийской печью» из-за высоких температур воздуха, апрельская жара на этот раз, по словам местных жителей, была невыносимой.

Жара, достигающая местами почти 40 градусов, обрушилась на юг Испании уже в последнюю неделю апреля этого года. Фото: JORGE GUERRERO / Scanpix

Британский новостной канал Sky сделал предположение о том, что Испания постепенно может стать слишком жарким местом для туристов.

Британские туристы в Севилье обратили внимание на то, что даже сейчас, несмотря на весну, зеленые насаждения города не зеленеют, что свидетельствует о засухе. Люди признаются, что не хотят возвращаться в Испанию летом, если уже в апреле там настолько жарко. В конце апреля температура воздуха в Португалии, Марокко и Алжире также была на 20 градусов выше типичной для этого времени года. В португальском городе Мора был побит апрельский рекорд - температура воздуха поднялась до 36,9 градусов.