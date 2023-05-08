«Такое поведение не вызывает доверия»: партийные лидеры не нашли общего языка за круглым столом

По словам Сеэдера, коалиционные партии не пожелали действовать в соответствии с парламентской практикой и отказаться от срочного проталкивания кластерных проектов.

«Круглый стол, который был созван для поиска компромисса по законопроекту об урезании семейных пособий, в итоге перерос в обсуждение большинства законопроектов, которые поспешно проталкивает правительственная коалиция. Ко всем этим проектам правительство намерено применить аналогичную тактику дорожного катка: представить все свои поправки к закону в виде пакета проектов и в ускоренном порядке протолкнуть их через Рийгикогу. Это не вежливая парламентская культура, она исключает содержательное обсуждение вопросов», - заявил Хелир-Вальдор Сеэдер, подытоживая встречу, которая длилась почти час.

По словам председателя «Отечества», беседа за круглым за столом становилась особенно странной, когда речь шла о правительственном плане налоговой реформы. «Хотя все участники дискуссии были согласны с тем, что кластерные законопроекты - это не самая красивая часть парламентского процесса, один из коллег из коалиционного лагеря попытался объяснить, что поправки к закону, направленные правительством в Рийгикогу, являются вовсе не кластерными законопроектами, а на самом деле пакетом законопроектов. На такое заявление было сложно даже что-то сказать», - сказал он.

Как сказал Сеэдер, представители Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии утверждали, что, хотя проекты в срочном порядке прошли согласование и правительству пришлось в экстренном порядке собраться, чтобы отправить их в Рийгикогу, времени между первым и вторым чтением проекта достаточно, чтобы провести парламентские дебаты.