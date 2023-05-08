«Такое поведение не вызывает доверия»: партийные лидеры не нашли общего языка за круглым столом

Cозванный по инициативе председателя оппозиционной партии «Отечество» Хелира-Валдора Сеэдера круглый стол председателей шести политических партий, представленных в Рийгикогу, не нашел выхода из политического кризиса в связи с планами правящей коалиции провести в парламенте голосование по класетерному законопроекту изменений в налоговом законодательстве.
По словам Сеэдера, коалиционные партии не пожелали действовать в соответствии с парламентской практикой и отказаться от срочного проталкивания кластерных проектов.
«Круглый стол, который был созван для поиска компромисса по законопроекту об урезании семейных пособий, в итоге перерос в обсуждение большинства законопроектов, которые поспешно проталкивает правительственная коалиция. Ко всем этим проектам правительство намерено применить аналогичную тактику дорожного катка: представить все свои поправки к закону в виде пакета проектов и в ускоренном порядке протолкнуть их через Рийгикогу. Это не вежливая парламентская культура, она исключает содержательное обсуждение вопросов», - заявил Хелир-Вальдор Сеэдер, подытоживая встречу, которая длилась почти час.
По словам председателя «Отечества», беседа за круглым за столом становилась особенно странной, когда речь шла о правительственном плане налоговой реформы. «Хотя все участники дискуссии были согласны с тем, что кластерные законопроекты - это не самая красивая часть парламентского процесса, один из коллег из коалиционного лагеря попытался объяснить, что поправки к закону, направленные правительством в Рийгикогу, являются вовсе не кластерными законопроектами, а на самом деле пакетом законопроектов. На такое заявление было сложно даже что-то сказать», - сказал он.
Как сказал Сеэдер, представители Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии утверждали, что, хотя проекты в срочном порядке прошли согласование и правительству пришлось в экстренном порядке собраться, чтобы отправить их в Рийгикогу, времени между первым и вторым чтением проекта достаточно, чтобы провести парламентские дебаты.
«И это в ситуации, когда по теме урезания семейных пособий депутаты коалиции продвинули более короткий, чем обычно, срок внесения поправок и приняли процедурные решения в комиссиях как по семейным пособиям, так и по кластерному законопроекту о налогах до того, как законопроекты еще были переданы в производство Рийгикогу, - заявил Сеедер. - Такое поведение не вызывает доверия».