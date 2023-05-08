Бывший звездный футболист: мое сердце на 45% мертво, но не стоит меня жалеть

С 1993 по 2004 годы Овермарс входил в состав сборной Нидерландов и забил 17 голов. Из амстердамского «Аякса» и лондонского «Арсенала» нападающий перешел в 2000 году в «Барселону» и за четыре сезона принял участие в 97 матчах, забив 15 голов.

В декабре появилась информация о том, что Овермарс получил легкий инсульт и должен остаться в стационаре. Позже выяснилось, что на самом деле у него случился инфаркт и предстоит долгое лечение. Непосредственно после инфаркта сердце бывшего спортсмена могло работать лишь с 30-процентной эффективностью.

Овермарс продолжил работать в бельгийском клубе «Антверпен Ройял» на должности спортивного директора, но произошедшее наложило заметный отпечаток на его жизнь.

«Если я говорю долго, то у меня не хватает дыхания, а для концентрации требуется много энергии. Мое сердце погибло на 45%. Но не нужно мне сочувствовать. Я счастливый человек, просто должен распределять свою энергию так долго, как только смогу», - рассказал он в интервью антверпенской газете Het Laatste Nieuws.