Покушение на путинского пропагандиста: суд в РФ арестовал подозреваемого

Ранее Следственный комитет РФ предъявил Пермякову обвинение в теракте (ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК), передает DW.

Накануне МВД России опубликовало видео, в котором сотрудники полиции рассказали о задержании Пермякова. По их словам, тот вызвал у них подозрение, поскольку говорил о ловле куропаток, хотя на участке озера, где он был задержан, куропаток нет и не было.

История Александра Пермякова

Ранее журналисты «МК» сообщили, что Пермяков в 2014 и 2015 годах воевал на стороне самопровозглашенной республики Донбасса «ДНР». По их словам, когда Пермякову было 15 лет, он был осужден на четыре года колонии по делу о разбойном нападении в составе группы лиц. Пермяков отбывал срок в исправительном учреждении под Бахмутом, а после освобождения вернулся в Дружковку и стал разнорабочим.

В феврале 2015 года Пермяков попытался перейти пешком границу с Россией в районе села Куйбышево, но сотрудники таможни обнаружили у него в рюкзаке штык-нож от автомата Калашникова. Уголовное дело было решено не возбуждать, поскольку Пермяков отказался переходить границу. Он вернулся в Дружковку, где до 2022 года работал на стройке. На допросе в СКР он показал, что украинские спецслужбы завербовали его в 2018 году.

Покушение на Захара Прилепина

Утром 6 мая поступили сообщения, что в Нижегородской области взорван автомобиль, в котором находился Захар Прилепин. Писатель был госпитализирован в тяжелом состоянии, его охранник Александр Шубин погиб. Сегодня Прилепина вывели из медикаментозной комы.

СК задержал подозреваемого в покушении. Ведомство опубликовало видео, на котором Пермяков говорит, что действовал по заданию спецслужб Украины.