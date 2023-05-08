Объявлен в розыск: если увидите этого человека, звоните в полицию

Rus.Postimees.eeЭстонияОбъявлен в розыск: если увидите этого человека, звоните в полициюrus.postimees.ee8 мая 2023, 15:54Facebook TwitterComments Объявленный в розыск Дмитрий. Фото: ПолицияПолиция разыскивает Дмитрия Наумчука, который уклоняется от предварительного следствия по уголовному делу.Наумчука подозревают в неоднократном насилии в близких отношениях и магазинных кражах. Он может находиться в таллинских хостелах.Полиция просит всех, кто видел Дмитрия или знает о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 612 4768 или по адресу jaana.poldvee@politsei.ee.Facebook TwitterComments Ключевые словаполициярозыскуголовное делопоискиPекомендуем