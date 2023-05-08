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Объявлен в розыск: если увидите этого человека, звоните в полицию

rus.postimees.ee
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Объявленный в розыск Дмитрий.
Объявленный в розыск Дмитрий. Фото: Полиция

Полиция разыскивает Дмитрия Наумчука, который уклоняется от предварительного следствия по уголовному делу.

Наумчука подозревают в неоднократном насилии в близких отношениях и магазинных кражах. Он может находиться в таллинских хостелах.

Полиция просит всех, кто видел Дмитрия или знает о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 612 4768 или по адресу jaana.poldvee@politsei.ee.

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