Страсти накаляются ⟩ EKRE и центристы угрожают заблокировать работу Рийгикогу

«Для повышения рождаемости необходимо, чтобы государство всесторонне поддерживало большие семьи, а не сокращало пособие. Для того, чтобы в государственный бюджет поступало больше денег, следует поощрять экономику, а лучший метод для этого - понижение налогов, а не повышение. Нынешнее правительство строит Эстонию с сокращающимся населением и чахнущей экономикой. Мы этого не допустим», - сказал председатель EKRE Мартин Хельме.

«Мы начинаем обструкцию в таком масштабе, какого еще не было в Рийгикогу. Угроза правительства протолкнуть свою политику без предметного обсуждения, то есть в форме пакета законопроектов, прибегая к вотумам доверия, не оставляет нам других вариантов», - сказал он.

«Важно помнить, что правительство не имеет народного мандата на реализацию своих планов - в предвыборной кампании умалчивали и о семейных пособиях, и о повышении налогов. Наша цель - как можно скорее свергнуть правительство, которое солгало народу и пришло к власти обманным путем», - заявил Хельме.

К обструкции присоединилась и Центристская партия

Танель Кийк. Фото: Konstantin Sednev

Парламентская оппозиция намерена противостоять планам правительства урезать пособия для многодетных семей, сказал председатель фракции центристов в Рийгикогу Танель Кийк.

«Правительственная коалиция, замахнувшись на пособия для многодетных семей, создает опасный прецедент. Согласно конституции, многодетные семьи и люди с недостатками здоровья находятся под особой опекой государства и местных самоуправлений. Неожиданное решение сократить семейные пособия противоречит этому принципу», - сказал Кийк.