Страсти накаляются ⟩ EKRE и центристы угрожают заблокировать работу Рийгикогу

Фракция Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) начинает полномасштабную обструкцию в Рийгикогу, чтобы помешать правительству сократить семейные пособия и повысить налоги. По словам Мартина Хельме, фракция EKRE в сотрудничестве с Центристской партией и «Отечеством» намерена использовать все возможности, предусмотренные регламентом Рийгикогу, чтобы остановить политику правительства.
«Для повышения рождаемости необходимо, чтобы государство всесторонне поддерживало большие семьи, а не сокращало пособие. Для того, чтобы в государственный бюджет поступало больше денег, следует поощрять экономику, а лучший метод для этого - понижение налогов, а не повышение. Нынешнее правительство строит Эстонию с сокращающимся населением и чахнущей экономикой. Мы этого не допустим», - сказал председатель EKRE Мартин Хельме.
«Мы начинаем обструкцию в таком масштабе, какого еще не было в Рийгикогу. Угроза правительства протолкнуть свою политику без предметного обсуждения, то есть в форме пакета законопроектов, прибегая к вотумам доверия, не оставляет нам других вариантов», - сказал он.
«Важно помнить, что правительство не имеет народного мандата на реализацию своих планов - в предвыборной кампании умалчивали и о семейных пособиях, и о повышении налогов. Наша цель - как можно скорее свергнуть правительство, которое солгало народу и пришло к власти обманным путем», - заявил Хельме.
К обструкции присоединилась и Центристская партия
Парламентская оппозиция намерена противостоять планам правительства урезать пособия для многодетных семей, сказал председатель фракции центристов в Рийгикогу Танель Кийк.
«Правительственная коалиция, замахнувшись на пособия для многодетных семей, создает опасный прецедент. Согласно конституции, многодетные семьи и люди с недостатками здоровья находятся под особой опекой государства и местных самоуправлений. Неожиданное решение сократить семейные пособия противоречит этому принципу», - сказал Кийк.
«Эстония сейчас переживает глубокий демографический кризис. В прошлом году было зарегистрировано 11 588 рождений, что является рекордно низким показателем. В то же время умерли 17 245 человек. То есть естественный прирост населения в прошлом году был отрицательным, население сократилось на 5657 человек. На чувство уверенности семей в завтрашнем дне, безусловно, повлияли последовавшие один за другим кризисы. Поэтому в сегодняшней ситуации роль государства и продуманная политика народонаселения особенно важны», - заявил он.
По словам Кийка, оппозиция намерена также противодействовать повышению налогов. «Повышение разных налогов увязали в один законопроект, никакого предварительного анализа или обсуждений налоговой реформы проведено не было. Мы не согласны с тем, что планируемая реформа ударит прежде всего по пожилым и людям с низкими и средними доходами, тогда как наиболее обеспеченные останутся в выигрыше. Негативно скажется повышение налогов и на конкурентоспособности эстонских предприятий на международном рынке», - отметил Кийк.
Кийк заверил, что оппозиция намерена прибегнуть к тактике обструкции, чтобы не допустить принятия законопроекта об урезании пособий. Также Центристская партия проведет 13 мая в 13:00 в парке Таммсааре акцию протеста против повышения налогов и лжи Партии реформ. «Необходимо изъять из парламентского производства законопроект об урезании семейных пособий и не допустить планируемое повышение налогов, поскольку нынешнее правительство не просило у избирателя мандат на проведение этих изменений», - подчеркнул Кийк.