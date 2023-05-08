ОТ РЕДАКЦИИ ⟩ Правительство, власть у вас есть, а ума не надо?

Правящие партии собираются затолкать в Рийгикогу сложный пакет законопроектов, который в корне меняет налоговую систему Эстонии. Правительство реформистов, «Ээсти 200» и соцдемов демонстрирует неуважение к избранному народом парламенту и даже не собирается детально обсуждать столь важные изменения. В итоге можем получить брак, а не реформу. Эстонская политическая культура все больше походит на принцип «власть есть, ума не надо».
В конце прошлой недели стало известно, что представители оппозиционных партий готовятся к тому, чтобы парализовать работу эстонского парламента, поскольку у них вызвал категорическое неприятие обнародованный план коалиции представить запланированные изменения в налоговом законодательством единым пакетом и, таким образом, предложить парламентариям решать судьбу всех этих мер в рамках всего лишь одного голосования.
В этот пакет вошли законопроект об изменениях в Закон о подоходном налоге и Закон о службе в Силах обороны, законопроект об изменениях в Закон о налоге с оборота, законопроект об изменениях в Закон о налоге на азартные игры и законопроект об изменениях в акты Закона об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию.
Этот план не только представителям оппозиции, но большой части общественности показался прецедентом насаждения достойной хулы политической культуры, вызывающей ассоциации с приметами периода застоя, брежневского отрезка советской истории, когда единственным условием для приобретения потребителем дефицитных товаров часто бывало его согласие «в нагрузку» купить вещи, на которые отсутствовал всяческий спрос.
Например, председатель центристской фракции в парламенте Танель Кийк прямо сказал, что он не имеет ничего против повышения акцизов на алкоголь и табачные изделия, но центристы ни в коем случае не поддержат этот пакет, потому что все другие содержащиеся в нем меры только лишь усилят неравенство в эстонском обществе.
В комментариях оппозиции к обнародованным планам коалиции содержалась надежда на то, что коалиция откажется от выставления на голосование единого пакета, что позволило бы каждой политической силе давать оценку каждому из предложенных правительством налоговых изменений в отдельности, но 8 мая правительство страны подтвердило, что отправляет в Рийгикогу именно «пакетный» законопроект.
Возникает ощущение, что коалицию ничуть не смутило это порицание, и что она намерена достигать своих целей достаточно бесцеремонными методами, сделавшись словно глухонемой по отношению к вызываемой такой наглостью волне негодования.
Представители правящей коалиции - в частности, Партии реформ - объясняют свою твердую заинтересованность к рассмотрению налоговых изменений в таком формате тем, что якобы только принятие этих мер «в совокупности» способно выправить тяжелейшую ситуацию с состоянием госказны, кроме того, упоминается, что подобным образом действовали и некоторые предшествующие эстонские правительства, причем не только, допустим, реформиста Рыйваса, но и центриста Ратаса.
Однако эта аргументация выглядит достаточно слабой на фоне еще одной очень серьезной претензии, выдвигаемой в адрес коалиции в связи с этим пакетом. Обращается внимание на то, что для движения законопроекта по предусмотренному в таких случаях «кругу согласования» отводилось всего несколько дней, что автоматически исключало возможность для серьезного ознакомления с запланированными изменениями в налоговом законодательстве целого ряда заинтересованных сторон, включая, например, различные отраслевые союзы и профильные организации.
Это лишний раз продемонстрировало, что правящая коалиция вовсе не заинтересована в серьезных профессиональных дискуссиях вокруг затеянной ею налоговой реформы, а попросту старается в максимально сжатые сроки в силовой манере реализовать свои амбиции, что очень скверно согласуется с предвыборными обещаниями некоторых участников коалиции инновационно освежить эстонскую политику. Трудно представить, что те избиратели, которые голосовали за новые лица и новые методы в эстонской политике, подразумевали под «ветром перемен» подобный нахрапистый таран.
Правящая коалиция и правительство не согласны с тем, что оппозиция лишена возможности критически рассмотреть предложенные меры, и утверждают, что открыты к дебатам, но в том лишь случае, если оппозиция откажется от угрозы обструкции, то есть блокирования рассмотрения законопроекта. При этом генсек «Отечества» Прийт Сибуль уже успел заявить, что кроме этой обструкции у оппозиции, собственно, и нет никаких других инструментов, чтобы противостоять самоуправству коалиции.
В свою очередь, у коалиции тоже имеется инструмент, с помощью которого можно справиться с этой обструкцией, а именно - увязывание рассмотрения налогового законопроекта с вопросом доверия правительству, и лидеры коалиции уже дали понять, что в случае крайней необходимости готовы и к такому шагу.
Трудно сказать, можно ли в такой ситуации такое предложение правительства назвать формой шантажа, но совершенно очевидно, что подобное поведение можно назвать ультимативным, выбор в пользу которого делается на фоне отказа от диалога с носителями отличной от правительственной точки зрения.
Разговор на языке подобных ультиматумов, наверное, можно было бы акцептировать в том случае, если бы речь в конкретном случае касалась бы конфликта между коалицией и оппозицией по «ценностным», идеологическим вопросам, например, если бы речь шла о том же самом Законе о совместном проживании.
Однако когда речь идет о мерах, затрагивающих сугубо экономическую плоскость и сильно влияющих на уровень благосостояния и социальной защищенности населения, пространства для содержательного диалога между коалицией и оппозицией должно было бы оставаться, мягко говоря, куда больше.
То обстоятельство, что коалиция всячески старается уклониться от этого диалога или, во всяком случае, сделать его по большей части формальным, дает очередной повод разочароваться в праздновавшей по итогам выборов в Эстонии свою победу над «консерваторами» коалиции «либералов». И становится заметно, что даже считающих - частично или полностью - оправданной затеянную коалицией налоговую реформу людей все чаще коробит и возмущает надменность, с которой коалиция эту реформу протаскивает.