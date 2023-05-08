ОТ РЕДАКЦИИ ⟩ Правительство, власть у вас есть, а ума не надо?

Это лишний раз продемонстрировало, что правящая коалиция вовсе не заинтересована в серьезных профессиональных дискуссиях вокруг затеянной ею налоговой реформы, а попросту старается в максимально сжатые сроки в силовой манере реализовать свои амбиции, что очень скверно согласуется с предвыборными обещаниями некоторых участников коалиции инновационно освежить эстонскую политику. Трудно представить, что те избиратели, которые голосовали за новые лица и новые методы в эстонской политике, подразумевали под «ветром перемен» подобный нахрапистый таран.

Правящая коалиция и правительство не согласны с тем, что оппозиция лишена возможности критически рассмотреть предложенные меры, и утверждают, что открыты к дебатам, но в том лишь случае, если оппозиция откажется от угрозы обструкции, то есть блокирования рассмотрения законопроекта. При этом генсек «Отечества» Прийт Сибуль уже успел заявить, что кроме этой обструкции у оппозиции, собственно, и нет никаких других инструментов, чтобы противостоять самоуправству коалиции.

Прийт Сибуль. Фото: Konstantin Sednev

В свою очередь, у коалиции тоже имеется инструмент, с помощью которого можно справиться с этой обструкцией, а именно - увязывание рассмотрения налогового законопроекта с вопросом доверия правительству, и лидеры коалиции уже дали понять, что в случае крайней необходимости готовы и к такому шагу.