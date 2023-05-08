Доминирование спортсменов-трансгендеров может заставить изменить правила велоспорта

В конце прошлого месяца трансгендерная велосипедистка Остин Киллипс выиграла престижную велогонку в США, что поставило вопрос о том, как решить ситуацию с участием трансгендерных спортсменов в соревнованиях. Международный союз велосипедистов (UCI) решил начать обсуждение, посвященное изменению правил.
27-летняя Киллипс начала заниматься велоспортом только в 2019 году, незадолго до начала гормонального лечения, необходимого для смены пола. Теперь, благодаря хорошим результатам в женском зачете, она поднялась до участия в сборной США на Олимпийских играх в Париже следующим летом, но также этим летом она может выйти на старт и на женском Тур де Франс.
Норвежская национальная телерадиовещательная компания (NRK) связалась с UCI и поинтересовалась, есть ли планы изменить правила в свете сложившейся ситуации.
«Трансгендерные спортсмены хотят соревноваться в соответствии со своей гендерной принадлежностью. Правила UCI основаны на научных исследованиях, но в будущем они могут быть изменены в свете новых знаний», — ответили NRK.
Но прошло несколько дней, и UCI выпустил неожиданный пресс-релиз, в котором сообщалось, что они решили вновь открыть обсуждение об участии трансгендерных спортсменов в международных соревнованиях. На заседании правления UCI, состоявшемся на прошлой неделе, было решено для начала проанализировать текущую ситуацию.
Возможное изменение правил может произойти не раньше августа, а это означает, что действующие правила не помешают участию Киллипс в Тур де Франс.