Доминирование спортсменов-трансгендеров может заставить изменить правила велоспорта

27-летняя Киллипс начала заниматься велоспортом только в 2019 году, незадолго до начала гормонального лечения, необходимого для смены пола. Теперь, благодаря хорошим результатам в женском зачете, она поднялась до участия в сборной США на Олимпийских играх в Париже следующим летом, но также этим летом она может выйти на старт и на женском Тур де Франс.

Норвежская национальная телерадиовещательная компания (NRK) связалась с UCI и поинтересовалась, есть ли планы изменить правила в свете сложившейся ситуации.

«Трансгендерные спортсмены хотят соревноваться в соответствии со своей гендерной принадлежностью. Правила UCI основаны на научных исследованиях, но в будущем они могут быть изменены в свете новых знаний», — ответили NRK.

Но прошло несколько дней, и UCI выпустил неожиданный пресс-релиз, в котором сообщалось, что они решили вновь открыть обсуждение об участии трансгендерных спортсменов в международных соревнованиях. На заседании правления UCI, состоявшемся на прошлой неделе, было решено для начала проанализировать текущую ситуацию.