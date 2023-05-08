КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Правительственная коалиция внедряет очень странную политическую культуру

Опьянение победой кружит голову, это премьер-министр Кая Каллас могла бы и запомнить. Теперь же, когда победа одержана вновь, наряду с Партией реформ успех ощутила и «Ээсти 200». Вероятно, обе партии почувствовали большую поддержку со стороны общества, что на самом деле является не симпатией, а лишь страхом перед правительством EKRE.

На гребне волны успеха коалиция решила цинично насвистеть на общество и инициировать изменения в законодательстве, на которые избиратель мандата не давал. Следствие этому - быстрое снижение поддержки, которое, вероятно, никого не заботит. Однако на этот раз ложь настолько велика, что поддержка может и не восстановиться. Особенно, если следующие шаги еще больше усугубят отчуждение.

Правительство планирует представить в Рийгикогу ряд законопроектов о налоговой реформе, возможно, в виде пакета законопроектов. Пакет законопроектов сам по себе не является новой политической культурой. Их подготавливали и раньше, но пакеты справедливо подвергались критике как со стороны канцлеров юстиции, так и со стороны президентов.