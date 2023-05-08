Вт, 9.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Правительственная коалиция внедряет очень странную политическую культуру

Postimees
Facebook Twitter
Comments
Лаури Ляэнеметс, Кая Каллас, Лаури Хуссар.
Лаури Ляэнеметс, Кая Каллас, Лаури Хуссар. Фото: Madis Veltman
  • Коалиция инициирует изменения в законе, на которые не получала мандата.
  • В продвижении пакетов законопроектов есть нескольо этических ошибок.
  • Программа управления должна соответствовать ожиданиям общества.

В ходе правительственных переговоров коалиционные партнеры пообещали вернуть в парламент политическую культуру. На самом же деле они развивают новую, чуть более странную политическую культуру.

Опьянение победой кружит голову, это премьер-министр Кая Каллас могла бы и запомнить. Теперь же, когда победа одержана вновь, наряду с Партией реформ успех ощутила и «Ээсти 200». Вероятно, обе партии почувствовали большую поддержку со стороны общества, что на самом деле является не симпатией, а лишь страхом перед правительством EKRE.

На гребне волны успеха коалиция решила цинично насвистеть на общество и инициировать изменения в законодательстве, на которые избиратель мандата не давал. Следствие этому - быстрое снижение поддержки, которое, вероятно, никого не заботит. Однако на этот раз ложь настолько велика, что поддержка может и не восстановиться. Особенно, если следующие шаги еще больше усугубят отчуждение.

Правительство планирует представить в Рийгикогу ряд законопроектов о налоговой реформе, возможно, в виде пакета законопроектов. Пакет законопроектов сам по себе не является новой политической культурой. Их подготавливали и раньше, но пакеты справедливо подвергались критике как со стороны канцлеров юстиции, так и со стороны президентов. 

Недостатком такого пакета является то, что одно голосование связывает несколько, по сути, независимых поправок. Такую практику сравнивают с брежневскими пакетами того времени, когда человека заставляли покупать бесполезные вещи, чтобы получить желаемое. С обширными пакетами законопроектов ситуация может обстоять еще хуже, ведь во имя каких-то важных и нужных изменений в законе придется проглотить что-то, что стоит поперек горла.

На гребне волны успеха коалиция решила цинично насвистеть на общество и инициировать изменения в законодательстве, на которые избиратель мандата не давал. Однако на этот раз ложь настолько велика, что поддержка может и не восстановиться.

Странно обстоят дела и с семейными пособиями. Изменение предыдущих законов происходит невпервой, вспомним тот же пенсионный закон. Но то, что одна и та же партия с разницей в несколько месяцев запрещает, приказывает и принимает собственные решения, можно действительно назвать новой политической культурой.

И, наконец, нельзя не упомянуть об изменении понятия брака: по сути, на привлечение общества к законопроекту правительство выделило одни весенние выходные. Не говоря уже о том, что до выборов Партия реформ не говорила ни слова о вопросе изменения брака, и ряд их собственных министров категорически против этих изменений.

Оппозиция уже выразила мнение, что в такой ситуации ничего не остается, кроме как заблокировать работу Рийгикогу. Однако, чтобы этого избежать, правительство может отказаться от обсуждения в Рийгикогу и принять весь пакет вотумом доверия. Если, как проявление новой политической культуры, честные депутаты коалиции не станут осуждать собственное правительство.

Ничего страшного бы не случилось. Тогда Кая Каллас смогла бы собрать новое правительство. И, возможно, к тому моменту опьянение победой уже немного рассеется, и новая программа управления будет больше соответствовать ожиданиям и потребностям общества.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх