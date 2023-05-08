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ВИДЕО ⟩ В Рийгикогу выключили микрофон депутата от EKRE

Лоора-Элизабет Ломп
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Фото: Pilt videost

Член парламентской фракции EKRE в Рийгикогу Хенн Пыллуаас передал правительству парламентский запрос, но превысил двухминутный лимит времени, и председатель Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээсти 200»), после нескольких напоминаний, отключил ему микрофон.

Пыллуаас представлял вопросы фракции EKRE к премьер-министру Кайе Каллас (Партия реформ). «В действительности это означает не что иное, как создание правительством смешанных школ под видом "единой эстонской школы", - сказал Пыллуаас. - План вашего правительства приведет к тому, что в нескольких районах Ида-Вирумаа, Таллинне и Маарду, где эстонцы находятся в меньшинстве, появятся школы с русским большинством. План коалиции уничтожает эстонскую школу с вековыми традициями», - сказал Пыллуаас.

Затем председатель Рийгикогу Хуссар позвонил в колокольчик, напомнив Пыллуаасу, что время его выступления истекает. «Пожалуйста, остановитесь, две минуты истекли! - сказал Гуссар. - Ваше время истекло! Хенн Пыллуаас, пожалуйста, будьте уважительны. Если вы не остановитесь, я попрошу выключить микрофон».

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