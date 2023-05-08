ВИДЕО ⟩ В Рийгикогу выключили микрофон депутата от EKRE

Пыллуаас представлял вопросы фракции EKRE к премьер-министру Кайе Каллас (Партия реформ). «В действительности это означает не что иное, как создание правительством смешанных школ под видом "единой эстонской школы", - сказал Пыллуаас. - План вашего правительства приведет к тому, что в нескольких районах Ида-Вирумаа, Таллинне и Маарду, где эстонцы находятся в меньшинстве, появятся школы с русским большинством. План коалиции уничтожает эстонскую школу с вековыми традициями», - сказал Пыллуаас.