В Эстонии появилась русскоязычная партия, которая не поддерживает Украину и НАТО

Движение Koos возникло в конце марта 2022 года. На выборах в Рийгикогу в этом году члены объединения шли в одном списке с Объединенной левой партией Эстонии. В январе Иванов рассказал Rus.Postimees, что альянс с Левой партией должен был продлиться до мая, поскольку суд не давал им права на регистрацию партии.