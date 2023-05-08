В Эстонии появилась русскоязычная партия, которая не поддерживает Украину и НАТО

В коммерческом регистре партия значится под длинным названием KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele (на русском языке: «Организация Koos указывает на суверенитет»). Членами правления партии являются Олег Иванов, Эдуард Федотов, Лейла Ээритс, Алексей Тетерев и Юлия Смоли.
Движение Koos возникло в конце марта 2022 года. На выборах в Рийгикогу в этом году члены объединения шли в одном списке с Объединенной левой партией Эстонии. В январе Иванов рассказал Rus.Postimees, что альянс с Левой партией должен был продлиться до мая, поскольку суд не давал им права на регистрацию партии.