ЕЛЕНА СКУЛЬСКАЯ ⟩ Давайте на мгновение забудем, что волнует патриота и публициста

Премьера спектакля «Великий потоп» в постановке Прийта Выйгемаста. Фото: Siim Vahur

Очень многие писатели, публицисты и поэты уже написали и еще напишут пронзительные тексты о войне и ее ужасах, для нас важно каждое талантливое слово правды. Но именно талантливое. Да, беды мира должны проходить сквозь сердце писателя. Но не всякий писатель, не всякий художник способен обратить свое публицистическое переживание, свою гражданскую позицию в полноценный художественный текст.

Природа таланта у всех разная. А читатель, слушатель, зритель нуждается либо в новом, самобытном осмыслении происходящего, либо, в конце концов, ему наскучат нравоучения, которыми он и сам способен поделиться: выйдет на площадь подобно древнегреческому философу и объяснит, чем именно Зло отличается от Добра.

О войне нужно писать, ставить спектакли, снимать фильмы так же хорошо, как о мирной жизни, только гораздо лучше! Если этого не дано, то честнее ставить веселые, славные, добрые развлекательные спектакли, без которых мы все впадем в грех уныния, и жить расхочется.

Не замечали ли вы в соцсетях одной важной особенности: вот человек с пафосом и праведным гневом пишет о событиях в Украине, а на следующий день этот же человек выкладывает разнообразные красочные снимки, описывающие прелести его отдыха на Мальдивах.