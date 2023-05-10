ЕЛЕНА СКУЛЬСКАЯ ⟩ Давайте на мгновение забудем, что волнует патриота и публициста

Давайте на несколько минут отвлечемся от того, что волнует гражданина, патриота, публициста, читателя газет, слушателя сводок, порядочного человека, давно и прочно выбравшего верные и бесспорные ориентиры в нынешней тревожной ситуации, когда идет война, угрожающая демократическим ценностям не только в Украине. Отвлечемся, повторяю, на минуту; представим, что мы тут все солидарны просто по умолчанию, пишет писательница Елена Скульская.
И вот в эту «отвлеченную» минуту я иду смотреть спектакль Линнатеатра «Великий потоп» (Suur veeuputus), составленный из коротких, бесконечно смешных, полуимпровизационных скетчей, блистательно разыгранных группой актеров. Веселье и баловство организовано по текстам Лауры Калле и Прийта Выйгемаста, поставлено Прийтом Выйгемастом, а исполняют Майкен Пиус, Элизабет Рейнсалу, Яан Эхренберг, Индрек Ояри, Прийт Пиус и Андрес Рааг.
Представить себе спектакль, где не было бы ни малейших связей и ассоциаций с тем, что происходит в мире – ну, просто невозможно, но как ни силятся зрители услышать тревожную одинокую ноту или громкий слаженный набат – оглушающую барабанную дробь – ничего не выходит.
Тут, понимаете, трагедия, конечно, но совершенно другого масштаба. То есть для участников масштаб именно что максимальный, заслоняющий от всех мировых проблем. Вот семейная пара копила-копила деньги, чтобы поехать отдыхать в южную страну с условием, как говорится, «all inclusive». Приехали. В номере нет горячей воды. Вообще удобства не работают. Ничего не включено и ничего не включается, не функционирует. И возмущенный «отдыхающий» на чистом и прекрасном эстонском языке требует, чтобы «услужливый» официант принес ему хотя бы стакан воды (без газа, лимона и прочих добавок). А тот – вообразить невозможно! – не понимает по-эстонски.
То есть про воду не понимает, а когда жена отдыхающего заказывает себе на том же эстонском языке martini, то отлично понимает. Разгорается скандал. В конце концов, воду приносят, в стакане плавает волос. Объяснить обслуге про волос можно только жестами, хватаясь для наглядности за свою собственную шевелюру. Тут же прибегает иностранный парикмахер и пытается остричь постояльца, тот тычет в официанта, официант подставляет свою голову под триммер, постоялец визжит и вызывает повара, повар срывает колпак — он совершенно лыс. Далее, естественно, волос из стакана все по очереди пытаются вытащить руками, пока на поверхности не вскипает мыльная пена...
Череда фельетонных беззлобных, уморительных скетчей касается ремонта, семейных отношений, воспитания детей; жизнь развивается стремительно, заставляя спотыкаться о сотни мелочей, нелепых недоразумений, разочарований…
Гипербола и литота постоянно меняются местами. Простите, что смею напомнить: «гипербола» – это преувеличение, а «литота» – это преуменьшение. И вот когда оказывается, что засор в ванной вызван тем, что в трубах притаился древнегреческий мифический Минотавр (голова быка, тело человека; лабиринт, по которому он блуждал и где его настиг Тезей, предположительно находится в главном городе Крита Ираклионе) то история человечества выстраивается в какую-то очень личностную линию – от одного конкретного маленького человека к другому маленькому человеку через века и тысячелетия. История каждого безликого, случайного человека привязывается к мифам, к нарицательным именам, к некому механизму, который отвечает за сердцебиение всего живого на земле.
Редкий спектакль дает возможность актеру почувствовать такую «капустную» радость от своего мастерства, ремесла, диапазона возможностей, побаловаться, побалагурить.
Огромная трагедия войны в Украине не может полностью заслонить крохотные радости и горести каждого маленького дома, где болеют и страдают, где умирают и рождаются, где работают и не могут выбиться из бедности, где есть частная несправедливость и частное благородство, где рождаются дети и хочется, чтобы они были самыми успешными. Где кого-то оскорбляют, а кого-то жалеют, где есть бескорыстие и алчность, равнодушие и жертвенность – в отдельно взятой маленькой вселенной семьи или вселенной одного одинокого человека.
Очень многие писатели, публицисты и поэты уже написали и еще напишут пронзительные тексты о войне и ее ужасах, для нас важно каждое талантливое слово правды. Но именно талантливое. Да, беды мира должны проходить сквозь сердце писателя. Но не всякий писатель, не всякий художник способен обратить свое публицистическое переживание, свою гражданскую позицию в полноценный художественный текст.
Природа таланта у всех разная. А читатель, слушатель, зритель нуждается либо в новом, самобытном осмыслении происходящего, либо, в конце концов, ему наскучат нравоучения, которыми он и сам способен поделиться: выйдет на площадь подобно древнегреческому философу и объяснит, чем именно Зло отличается от Добра.
О войне нужно писать, ставить спектакли, снимать фильмы так же хорошо, как о мирной жизни, только гораздо лучше! Если этого не дано, то честнее ставить веселые, славные, добрые развлекательные спектакли, без которых мы все впадем в грех уныния, и жить расхочется.
Не замечали ли вы в соцсетях одной важной особенности: вот человек с пафосом и праведным гневом пишет о событиях в Украине, а на следующий день этот же человек выкладывает разнообразные красочные снимки, описывающие прелести его отдыха на Мальдивах.
Вот другой с суровым и мужественным лицом посылает проклятья в адрес агрессора, а дальше – буквально через несколько часов – он же жалуется на слишком долгий перелет, скажем, в Мехико, где в самом дорогом ресторане ему приготовили коктейль без учета его специфических пожеланий: на снимке он в шортах с пальмами, а его спутница в бикини (о, она случайно попала в кадр) может соперничать с лучшими манекенщицами мира.
Как писал выдающийся русский писатель, теснейшим образом связанный с Киевом, Михаил Булгаков: «Да, взметнулась волна горя, но подержалась, подержалась и стала спадать, и кой-кто уже вернулся к своему столику и – сперва украдкой, а потом и в открытую – выпил водочки и закусил. В самом деле, не пропадать же куриным котлетам де-воляй?»
Эта особенность выдает правду нашей жизни: гипербола и литота меняются местами в зависимости от обстоятельств. И тогда мы забываем, что наша маленькая жизнь и ее проблемы не только несоизмеримы с событиями исторической значимости, но и беззащитны перед большим Злом, беззащитны именно в силу того, что мы забываем о иерархии ценностей в тот момент, когда полностью сосредотачиваемся на своем маленьком домике.
Я за то, чтобы люди, если есть такая возможность, ездили в отпуск куда угодно и радовались жизни. За то, чтобы они смотрели веселые спектакли и красиво одевались, страдали из-за неразделенной любви или плохих оценок внуков. Это очень и очень важно! Мне отвратительны лицемеры, отрицающие столь существенные составляющие человеческой жизни!
Но есть вещи, которые еще важнее! Дальтонизм сегодня – неразличение Добра и Зла – может обернуться и личной маленькой трагедией.