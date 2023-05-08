На Сааремаа новый кризис: заболевших острым желудочным гриппом может быть больше сотни

Сааремаа, который только в конце декабря страдал от перебоев электроэнергии и кризиса, вызванного снежной бурей, уже борется с новой проблемой: жителей Курессааре мучаются рвотой.
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Руководитель скорой помощи Курессаареской больницы Михкель Лайдна предупредил в воскресенье в социальных сетях, что в черте города наблюдается массовые случая диареи, рвоты и болей в животе. Хотя накануне сообщалось, что заболели двадцать человек, в понедельник утром заместитель старейшины волости Сааремаа Лийз Лепик сообщила, что в больницу обратились несколько десятков человек.