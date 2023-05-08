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На Сааремаа новый кризис: заболевших острым желудочным гриппом может быть больше сотни

Александра Саарнийт
, журналист
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Бутылки с водой в Курессаареской больнице. Фотография была сделана во время кризиса Covid-19.
Бутылки с водой в Курессаареской больнице. Фотография была сделана во время кризиса Covid-19. Фото: Sander Ilvest

Сааремаа, который только в конце декабря страдал от перебоев электроэнергии и кризиса, вызванного снежной бурей, уже борется с новой проблемой: жителей Курессааре мучаются рвотой.

Руководитель скорой помощи Курессаареской больницы Михкель Лайдна предупредил в воскресенье в социальных сетях, что в черте города наблюдается массовые случая диареи, рвоты и болей в животе. Хотя накануне сообщалось, что заболели двадцать человек, в понедельник утром заместитель старейшины волости Сааремаа Лийз Лепик сообщила, что в больницу обратились несколько десятков человек.

Первым делом в понедельник созвали кризисную комиссии из работников волости. «Первые люди с недомоганиями поступили в больницу около полудня в субботу. Были жалобы на рвоту, диарею, – рассказала Лепик, которая признала, что передышка после зимнего шторма действительно оказалась недолгой. – К сожалению или к счастью, это действительно так, что все время приходится очень активно действовать».

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