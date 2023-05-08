Сегодня члены комиссии Рийгикогу по иностранным делам поддержали предложение составить проект заявления в поддержку вступления Украины в НАТО.
Комиссия по иностранным делам поддерживает составление заявления в поддержку вступления Украины в НАТО
По словам председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, государства-члены НАТО уже в 2008 году установили целью вступление Украины в альянс; в прошлом году правительство Украины также подало заявление о вступлении. «Члены комиссии считают, что НАТО должен сделать следующий шаг уже на саммите, который пройдет в Вильнюсе в июле, и дать Украине четкую дорожную карту для вступления», - сказал он.
Михкельсон добавил, что в ближайшие дни работу над текстом проекта заявления продолжат представители фракций Рийгикогу; общая цель - подготовить проект и направить его в производство уже на этой неделе. Для представления проекта заявления Рийгикогу требуется как минимум пятая часть состава Рийгикогу, то есть, по меньшей мере 21 депутат.
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