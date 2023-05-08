Праздничный день: завтра в Эстонии вывесят государственные флаги

Флаги могут также поднять и все домохозяйства, организации и предприятия, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

День Европы посвящен миру и европейскому единству. 9 мая 1950 года глава МИД Франции Робер Шуман предложил объединить сталелитейную и угольную промышленность Франции, Германии и других европейских стран, что привело к более тесной европейской интеграции.