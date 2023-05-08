Праздничный день: завтра в Эстонии вывесят государственные флаги

Во вторник, 9 мая, отмечается День Европы, в честь которого государственные флаги поднимут все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые лица.
Флаги могут также поднять и все домохозяйства, организации и предприятия, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.
Вместе с эстонским флагом флаг ЕС поднимут Рийгикогу, президент, правительство, госсуд, госконтроль, канцлер права, министерства, Банк Эстонии, главный штаб Сил обороны и органы местных самоуправлений.
День Европы посвящен миру и европейскому единству. 9 мая 1950 года глава МИД Франции Робер Шуман предложил объединить сталелитейную и угольную промышленность Франции, Германии и других европейских стран, что привело к более тесной европейской интеграции.
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