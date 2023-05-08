Прокремлевская активистка и праворадикалы основали в Германии новое движение

Организовавшая в Германии автопробеги в поддержку России Елена Колбасникова объединилась с правыми радикалами, чтобы создать новое движение. Прокремлевской активистке грозит до трех лет тюрьмы за одобрение войны в Украине, пишет Deutsche Welle.
Проживающая в Кельне пророссийская активистка Елена Колбасникова создала вместе с праворадикальными политиками Маркусом Байзихтом и Андре Поггенбургом новое движение под названием «Aufbruch Frieden, Solidarität, Gerechtigkeit» («Пробуждение мира, солидарности, справедливости»). Как пишет в понедельник, 8 мая, газета Bild, движение было создано вечером 6 мая, после того как трое его сооснователей участвовали в пророссийских демонстрациях.
Колбасникова заявила Bild, что намерена расширить деятельность своей организации «Brücke Freundschaft zwischen Russland und Deutschland» («Мост дружбы между Россией и Германией»), привлекая этнических немцев. «Это новое движение должно способствовать установлению мира между Россией и Германией», - пояснила она.
Колбасникова организовала в 2022 году автопробеги в Германии в поддержку РФ, ей грозит до трех лет лишения свободы за одобрение агрессивной войны России против Украины.
Соратник Колбасниковой Маркус Байзихт - один из бывших лидеров праворадикальных партий Pro Köln и Pro NRW, которые решением Федерального конституционного суда Германии были признаны антиконституционными. Живущий в Леверкузене Байзихт заявил Bild, что новое движение было основано в его офисе.
Андре Поггенбург был лидером правопопулистcкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Саксонии-Анхальт и сооснователем националистического крыла АдГ. После того как федеральное руководство партии исключило его за радикальные правые высказывания на два года из всех партийных органов, Поггенбург вышел из АдГ.