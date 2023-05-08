Прокремлевская активистка и праворадикалы основали в Германии новое движение

Проживающая в Кельне пророссийская активистка Елена Колбасникова создала вместе с праворадикальными политиками Маркусом Байзихтом и Андре Поггенбургом новое движение под названием «Aufbruch Frieden, Solidarität, Gerechtigkeit» («Пробуждение мира, солидарности, справедливости»). Как пишет в понедельник, 8 мая, газета Bild, движение было создано вечером 6 мая, после того как трое его сооснователей участвовали в пророссийских демонстрациях.

Колбасникова заявила Bild, что намерена расширить деятельность своей организации «Brücke Freundschaft zwischen Russland und Deutschland» («Мост дружбы между Россией и Германией»), привлекая этнических немцев. «Это новое движение должно способствовать установлению мира между Россией и Германией», - пояснила она.

Колбасникова организовала в 2022 году автопробеги в Германии в поддержку РФ, ей грозит до трех лет лишения свободы за одобрение агрессивной войны России против Украины.

Соратник Колбасниковой Маркус Байзихт - один из бывших лидеров праворадикальных партий Pro Köln и Pro NRW, которые решением Федерального конституционного суда Германии были признаны антиконституционными. Живущий в Леверкузене Байзихт заявил Bild, что новое движение было основано в его офисе.