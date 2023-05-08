Пн, 8.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Прокремлевская активистка и праворадикалы основали в Германии новое движение

Deutsche Welle
Facebook Twitter
Comments
Елена Колбасникова.
Елена Колбасникова. Фото: IMAGO/Christoph Hardt

Организовавшая в Германии автопробеги в поддержку России Елена Колбасникова объединилась с правыми радикалами, чтобы создать новое движение. Прокремлевской активистке грозит до трех лет тюрьмы за одобрение войны в Украине, пишет Deutsche Welle.

 

Проживающая в Кельне пророссийская активистка Елена Колбасникова создала вместе с праворадикальными политиками Маркусом Байзихтом и Андре Поггенбургом новое движение под названием «Aufbruch Frieden, Solidarität, Gerechtigkeit» («Пробуждение мира, солидарности, справедливости»). Как пишет в понедельник, 8 мая, газета Bild, движение было создано вечером 6 мая, после того как трое его сооснователей участвовали в пророссийских демонстрациях.

Колбасникова заявила Bild, что намерена расширить деятельность своей организации «Brücke Freundschaft zwischen Russland und Deutschland» («Мост дружбы между Россией и Германией»), привлекая этнических немцев. «Это новое движение должно способствовать установлению мира между Россией и Германией», - пояснила она.

Колбасникова организовала в 2022 году автопробеги в Германии в поддержку РФ, ей грозит до трех лет лишения свободы за одобрение агрессивной войны России против Украины.

Соратник Колбасниковой Маркус Байзихт - один из бывших лидеров праворадикальных партий Pro Köln и Pro NRW, которые решением Федерального конституционного суда Германии были признаны антиконституционными. Живущий в Леверкузене Байзихт заявил Bild, что новое движение было основано в его офисе.

Андре Поггенбург был лидером правопопулистcкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Саксонии-Анхальт и сооснователем националистического крыла АдГ. После того как федеральное руководство партии исключило его за радикальные правые высказывания на два года из всех партийных органов, Поггенбург вышел из АдГ.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх