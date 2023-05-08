«Новости в 7» за 8 мая: события в Украине, учения Кайтселийта «Okas», чем хороши велосипеды с ящиками и электронные музыкальные эксперименты от «Modulstein»

Сегодня в выпуске:

- Украинские города, в том числе Киев, подверглись очередной атаке с воздуха. О событиях последних дней - в материале нашего корреспондента.

- Короткие новости: про увеличение состава Сил обороны, наказание за использование запрещенной символики и на сколько взлетели цены за минувший год.

- Проверочные сборы «Okas», объявленные правительством Эстонии в пятницу, закончились, и участники учения разошлись по домам. Чему были посвящены учения, какие задачи отработаны и кто принимал участие в сборах - в нашем материале.

- На минувших выходных в Таллинне прошла необычная сходка велосипедистов с целью популяризации велосипедов с ящиками. Мероприятие посетил наш репортер, ято бы ознакомиться с проблемами любителей велосипедной езды и узнав о новом типе велосипедов.

- С миру по нитке: о масштабном ДТП в Турции, грандиозном концерте в Великобритании и что выставили на продажу во Франции.

- В конце минувшей недели композитор и музыкальный руководитель Русского театра Эстонии Александр Жеделёв представил новый проект «Модульштейн». Чем интересен проект и кто принимал в нем участие - в сюжете нашей съёмочной группы.