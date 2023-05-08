Департамент здоровья может возбудить производство в связи с загрязнением воды в Курессааре

По словам пресс-секретаря департамента Имре Кааса, первичная цель департамента - урегулирование ситуации и обеспечение безопасности, и уже затем можно будет принимать решения о каком-либо производстве.

«Обрабатывающее питьевую воду предприятие должно обеспечивать ее безопасность и составлять для этого планы управления рисками. Департамент здоровья обладает правом осуществления государственного надзора для производства по связанным с питьевой водой нарушениям. Департамент здоровья обязательно рассмотрит все обстоятельства инцидента в Курессааре и при необходимости проведет проверку», - сказал Каас BNS.

По его словам в число регулярных действий должны входить также контроль качества питьевой воды — например максимальная норма содержания Escherichia coli 0, то есть ее не должно быть. В том числе, предприятие водоснабжения должно информировать Департамент здоровья о загрязнении питьевой воды или каждом случае перебоя в подаче воды, продолжающемся более 24 часов.

По оценке Департамента здоровья, питьевая вода могла загрязниться 4 мая во время ремонта канализационной трубы в Курессааре, когда лопнула труба для питьевой воды. Хотя результат анализа проб воды ожидается во вторник, в понедельник подтвердилось содержание в пробах бактерии Escherichia coli.